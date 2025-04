Exosens maintient ses objectifs financiers

(AOF) - Exosens , fabricant de capteurs de haute technologie pour la défense et le nucléaire, a fait état d' un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au premier trimestre 2025 tout en confirmant ses objectifs financiers pour l'exercice en cours et le suivant. L'ex-Photonis, qui a réalisé son introduction en bourse en juin 2024, a publié un chiffre d'affaires en amélioration de 21,1%, à 104,9 millions d'euros, contre 101,2 millions d'euros attendus. A périmètre et change constants, la croissance s'est établie à 18%.

"Exosens a continué à bénéficier de sa position de fournisseur stratégique des pays de l'OTAN et de leurs principaux alliés, qui ont continué à augmenter leurs achats en tubes intensificateurs d'images pour les systèmes de vision nocturne en raison de la nécessité pour les armées d'améliorer leurs capacités de combat nocturne", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Dans ce contexte, le groupe a confirmé ses objectifs pour l'exercice en cours, soit une croissance du chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette comprise entre 15% et 20 % et une croissance de l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté dans le bas de la fourchette comprise entre 20 et 25%.

Exosens a également indiqué prévoir un taux de croissance annuel moyen de l'Ebitda ajusté dans le haut de la fourchette comprise entre 15% à 20 % pour la période 2024-2026.

Par ailleurs, l'entreprise a fait savoir que son conseil d'administration allait proposer à l'Assemblée générale mixte annuelle du 23 mai prochain de nommer la banque publique d'investissement Bpifrance comme administrateur.

"Cette candidature au poste d'administrateur de Bpifrance, représentée par Dorianne Bonfils en qualité de représentante permanente, s'inscrit dans le renforcement de la société Bpifrance Participations au capital d'Exosens", a précisé Exosens.

