Exosens lance son nouveau tube intensificateur de lumière 5G, un tournant en termes de perception visuelle et de performance dans la vision nocturne

• Exosens annonce la commercialisation du tube intensificateur de lumière 5G, une avancée technologique majeure dans le domaine de la vision nocturne.

• Le 5G établit de nouveaux standards de performance en termes de qualité d’image, de portée d’observation et de gain lumineux, avec une amélioration de la performance globale de +30 % (FOM) et jusqu’à +35 % de portée de détection par rapport au standard actuel, faisant de cette innovation l’une des plus significatives de la dernière décennie dans le segment des tubes intensificateurs de lumière.

• Exosens sera le seul acteur capable de fournir ce niveau de technologie aux membres de l’OTAN et à leurs alliés, les solutions américaines comparables étant largement limitées à leur marché domestique, confirmant ainsi son rôle de fournisseur stratégique de vision nocturne de l’OTAN.

• Déjà adopté par de nombreuses unités de Forces Spéciales, le 5G fait déjà l’objet de commandes de plus de 5 000 tubes avant le lancement officiel du produit, ce qui en fait déjà un succès commercial.