Exosens: intégré au SBF120 lundi prochain information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 09:33









(CercleFinance.com) - Exosens annonce son entrée dans l'indice SBF 120, qui regroupe les 120 plus grandes entreprises en termes de liquidité et de capitalisation boursière flottante cotées sur Euronext Paris, décidée à l'issue de la revue trimestrielle de ses indices.



La société de haute technologie, spécialisée dans la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, précise que son intégration dans cet indice de référence sera effective le 24 mars avant bourse.



'Cette reconnaissance contribuera à accroître la visibilité et la liquidité d'Exosens sur les marchés financiers, tout en renforçant l'attractivité du titre auprès des investisseurs', commente Jérôme Cerisier, directeur général d'Exosens.





