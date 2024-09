EXOSENS FINALISE L'ACQUISITION DE LR TECH, LEADER DES SOLUTIONS DE SPECTRORADIOMETRIE

• Exosens annonce la finalisation de l'acquisition de la société québécoise LR Tech, spécialiste des spectroradiomètres infrarouge à transformée de Fourier (Fourier Transform Infra-Red, FTIR).





• Cette acquisition permettra à Exosens de compléter son offre de systèmes de détection et d’imagerie haut de gamme à destination des acteurs leader des marchés de la science et de l'environnement. Elle renforcera la position d'Exosens dans le secteur des outils de haute performance, avec une expérience éprouvée auprès des principaux laboratoires de recherche dans le monde.





• Après la récente acquisition de Centronic, cette nouvelle étape marque un nouveau développement stratégique pour Exosens en tant que plateforme technologique de premier plan et à forte croissance. Elle confirme également la position de l’entreprise en tant que leader dans ses domaines cibles de détection et d’imagerie.