Exosens et Theon prolongent leur accord commercial de long terme jusqu’en 2030 pour garantir les capacités de production des tubes intensificateurs de lumière dans un marché porté par une demande en plein essor
information fournie par Boursorama CP 03/12/2025 à 19:10

• Exosens et Theon International annoncent la signature de la prolongation de leur accord d'approvisionnement de long terme pour trois années supplémentaires, garantissant ainsi les livraisons jusqu'en 2030.
• Dans un marché où l'offre mondiale de tubes intensificateurs de lumière reste structurellement inférieure à la demande, cette prolongation garantit les capacités de production des deux entreprises, renforce leur leadership et leur permet de répondre à la forte hausse des besoins sur les marchés de la défense en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie-Pacifique.
• Dans le cadre de cet accord, Theon convertira d’ici la fin de l'année ses options 2027-2028 en commandes fermes. Cela permettra d’absorber une part significative de l'augmentation des capacités de production récemment annoncée par Exosens – opérationnelle en 2027 – et d’assurer une visibilité avancée sur les volumes.
• Cet accord renforce également la position d'Exosens en tant que fournisseur privilégié des forces armées européennes, tout en étendant sa présence à l’échelle mondiale.

Valeurs associées

EXOSENS
44,1500 EUR Euronext Paris +3,88%

