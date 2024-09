Exosens : des résultats semestriels en ligne avec les attentes

Exosens fournit notamment des tubes pour les jumelles de vision nocturne. (Crédits: Adobe Stock)

(AOF) - Exosens, société de haute technologie spécialisée dans la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, a fait part de ses résultats au titre du premier semestre clos le 30 juin 2024. Son Ebitda ajusté a atteint 56,1 millions d'euros contre 34 millions d'euros un an plus tôt et son chiffre d'affaires a bondi de 50 % à 186,9 millions d'euros. La marge brute ajustée est ressortie sur la période à 91,1 millions d'euros contre 56,6 millions.

Exosens a généré un solide flux de trésorerie disponible de 23,6 millions d'euros au cours du premier semestre, comparés aux 1,8 million d'euros enregistrés au premier semestre 2023.

Côté perspectives, l'entreprise est parfaitement en ligne avec les objectifs 2024 communiqués lors de l'entrée en bourse en juin dernier. Elle table sur une croissance organique du chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette 15 % - 20 % et une croissance totale du chiffre d'affaires, incluant les acquisitions de l'année 2024, d'environ 30 %.

Elle anticipe un Ebitda ajusté d'au moins 115 millions d'euros (hors acquisitions de 2024) et une marge d'Ebitda ajusté légèrement supérieure à celle de 2023.