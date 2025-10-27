 Aller au contenu principal
Exosens : CA à +23,2% sur les neuf premiers mois grâce à la défense
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 07:29

Exosens EXENS.PA a fait état lundi d'un chiffre d'affaires en hausse de 23,2% sur les neuf premiers mois de l'année, à 327,8 millions d'euros, le groupe citant une "dynamique favorable des marchés finaux de la défense".

La marge brute ajustée du fabricant français d'instruments d'optique augmente quant à elle de 28,7% sur la période, à 168 millions d'euros, soit 51,2% du chiffre d'affaires.

Le groupe, qui fournit notamment ses systèmes de vision nocturne à l'Otan, confirme ainsi ses objectifs pour 2025 et pour la période 2024-2026.

Exosens a par ailleurs annoncé la mise en oeuvre d'une expansion supplémentaire de ses capacités de production en raison de la demande soutenue.

"Nous prévoyons désormais une augmentation de +40% de nos capacités globales d'ici 2027", a déclaré dans un communiqué Jérôme Cerisier, directeur général d'Exosens.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Tangi Salaün)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

EXOSENS
47,500 EUR Euronext Paris +0,53%
Fermer

