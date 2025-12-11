 Aller au contenu principal
Exosens bondit après un contrat historique en Allemagne
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 10:24

Exosens EXENS.PA grimpe en Bourse jeudi après l'annonce la veille de la signature d'un contrat avec l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAR) de plus de 500 millions d’euros pour 100.000 binoculaires Mikron destinées aux forces armées allemandes.

A Paris, vers 09h15 GMT, l'action du fabricant d'instrument d'optique bondit de 8,2% à 52,3 euros.

Le contrat a été signé entre un consortium mené par Theon International avec le groupe de technologies de la défense allemand Hendsoldt HAGG.DE d'une part, et l'OCCAR d'autre part, selon un communiqué d'Exosens mercredi. Il intègre 200.000 tubes fabriqués par le groupe français.

"Les livraisons sont prévues entre 2027 et 2029, renforçant la position d’Exosens comme (premier) fournisseur en Europe de tubes I² à usage militaire", souligne dans une note Veneta Nikolova, analyste chez TP Icap Midcap, saluant "la plus importante commande unique de JVN jamais passée par un membre européen de l’Otan, voire la plus grande jamais réalisée au niveau mondial".

"Pour éviter une trop forte dépendance envers Theon, Exosens aurait intérêt cependant à rééquilibrer son mix", nuance cependant Veneta Nikolova.

Exosens, qui a réalisé son introduction en Bourse en juin 2024 et intégré le SBF 120 en mars dernier, a bénéficié d'une demande élevée pour ses produits dans un contexte de tensions géopolitiques et d'investissements de la part des pays de l'Otan.

Sur un an, l'action du groupe, qui fournit notamment ses systèmes de vision nocturne à l'Otan et opère dans le cadre de la recherche nucléaire et médicale, a pris 171,23%.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

EXOSENS
50,5000 EUR Euronext Paris +4,55%
HENSOLDT
71,9000 EUR XETRA -0,83%
