Exosens: bien orienté après des semestriels solides information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 09:22









(Zonebourse.com) - Exosens s'adjuge près de 5% après l'annonce par le groupe de hautes technologies d'un résultat net presque multiplié par dix à 27,9 millions d'euros au titre du premier semestre 2025 (contre 2,9 millions d'euros un an auparavant).



Le spécialiste des technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie a vu son EBITDA ajusté croitre de 23,8% à 69,5 millions d'euros, soit une marge référence dans le secteur de 30,9% (+92 points de base).



Son chiffre d'affaires a enregistré une croissance soutenue de 20,1% à 224,5 millions d'euros (+13,2% à périmètre et taux de change constants), portée par la dynamique favorable des activités de défense et surveillance.



Ces résultats s'avérant parfaitement en ligne avec ses objectifs pour l'année 2025, Exosens vise une croissance du chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette 15-20% et une croissance de l'EBITDA ajusté dans le bas de la fourchette 20-25%.





EXOSENS 39,5500 EUR Euronext Paris +7,62%