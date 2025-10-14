information fournie par Reuters • 14/10/2025 à 18:23

Exosens : accord de cession de 9,8% du capital d’Exosens entre HLD Europe et Theon International

Exosens SAS EXENS.PA :

* ACCORD DE CESSION DE 9,8% DU CAPITAL D'EXOSENS ENTRE HLD EUROPE ET THEON INTERNATIONAL

* UN PRIX DE CESSION DE 54€ PAR ACTION EXOSENS

* LA RÉALISATION DE LA CESSION DEVRAIT INTERVENIR AU DÉBUT DU PREMIER TRIMESTRE 2026

(Rédaction de Gdansk)