Exor en discussion avec Covea pour lui vendre PartnerRe

MILAN (Reuters) - Exor, la holding financière de la famille italienne Agnelli, est en discussion avec l'assureur mutualiste Covea, poids lourd en France avec Maaf, MMA et GMF, pour lui vendre PartnerRe pour 9 milliards de dollars, a-t-on appris dimanche d'une source proche du dossier. "Rien de concret n'est attendu dans les jours qui viennent mais ce genre de pourparlers ne dure généralement pas des mois", a ajouté cette source, confirmant une information du site internet Insurance Insider. Contactés par Reuters, ni Exor ni Covea n'étaient joignables dans l'immédiat pour commenter cette information. PartnerRe a été racheté il y a quatre ans par Exor, qui contrôle également Ferrari <RACE.MI> et Fiat Chrylser <FCHA.MI>, pour 6,9 milliards de dollars. (Giulio Piovaccari, avec Sarah White à Paris, version française Marine Pennetier)

Valeurs associées EXOR MIL -1.20% FIAT CHRYSLER AU MIL -2.76%