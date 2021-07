ExeVir et Mithra annoncent leur collaboration pour la production de traitements innovants contre le Covid-19

15 juillet 2021, 07:30 CEST, Belgique: ExeVir, qui développe des traitements par anticorps à domaine unique offrant une large protection contre des infections virales, et Mithra Pharmaceuticals (Euronext Brussels: MITRA) annoncent une nouvelle collaboration visant à utiliser les installations de finition et de remplissage du Mithra CDMO - la plateforme de R&D et de production de Mithra - pour les traitements innovants d'ExeVir.

Lancée il y a un peu moins d'un an, ExeVir a réalisé d'énormes avancées dans le développement de l'entreprise et de son portefeuille de produits innovants. Suite au succès de financement de série A de 50 millions de dollars conclu en mars dernier, ExeVir a accéléré le développement de l'anticorps XVR011 pour le traitement et la prévention potentiels du Covid-19. Le design de l'étude clinique de Phase 1b/2 vise à obtenir une homologation d'urgence ou sous conditions.

En sélectionnant le Mithra CDMO pour la production de sa thérapie innovante pour le Covid-19, ExeVir confirme sa confiance dans le savoir-faire technologique et les infrastructures de pointe de Mithra. Selon les termes de la collaboration, Mithra sera responsable de remplir des activités de logistique et de production, en ce compris le remplissage de la substance médicamenteuse en vue de répondre aux besoins en approvisionnement clinique et commercial.