Exercice partiel de l’option de surallocation pour un montant d’environ 8,1 millions d’euros

Bilan des opérations de stabilisation

Mise en oeuvre d’un contrat de liquidité



Paris, le 2 décembre 2021 – FORSEE POWER (la « Société ») a été notifiée par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (« Crédit Agricole CIB »), que Crédit Agricole CIB, en qualité d’agent stabilisateur, a procédé à des opérations de stabilisation (telles que définies à l’article 3.2(d) du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (le « Règlement Abus de Marché »)) dans le cadre de la première admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris ») des titres suivants :



Notification de l'exercice partiel de l'option de surallocation

La Société annonce aujourd’hui l’exercice partiel de l’option de surallocation et publie le détail des opérations de stabilisation dans le cadre de son introduction en bourse sur Euronext Paris.