EXERCICE PAR SVL DE L'OPTION D’ACHAT PRÉVUE CONTRACTUELLEMENT ET OCTROI D’UNE OPTION DE RACHAT AU BÉNÉFICE D’AMG

La Société annonce que, dans le cadre de l’Accord d’Investissement signé le 28 juillet 2022 et à la suite de négociations intervenues avec le gestionnaire du fonds, Lion Capital Advisors LLC - société de gestion d’actifs basée à Miami agissant pour le compte du fonds Strategos Ventures Ltd a officiellement notifié à AMG, en date du 31 juillet 2025, sa décision d'exercer l’option d’achat. L'exercice de l'Option est devenu effectif le 4 août 2025. Cette Option au jour de son exercice portait sur 5.100 parts du Fonds OSEAD, encore détenues par AMG à titre de garantie du financement consenti par SVL. Elle correspondait à une créance d’un montant total de 23.910.016 euros. En d’autres termes, cette opération a permis le remboursement complet et conformément aux termes de la Convention de la créance d’AMG à l’égard de SVL, et s’est traduite par la cession complète et effective, par AMG, de l’ensemble de sesparts du Fonds OSEAD (c’est-à-dire la participation dans la Compagnie Minière de Touissit au Maroc).



Dans le cadre de cette opération, une option de rachat qui n'était pas prévue dans la Convention, a été négociée et consentie par SVL au bénéfice d’AMG, permettant à cette dernière, pendant une période de six (6) mois à compter de la date de transfert effectif à SVL, de racheter 50 % des parts du Fonds OSEAD. moyennant le versement en numéraire de 23.910.016 d’euros, majoré d’intérêts à un taux annuel de 14.85%