EXERCICE PAR SVL DE L'OPTION D’ACHAT PRÉVUE CONTRACTUELLEMENT ET OCTROI D’UNE OPTION DE RACHAT AU BÉNÉFICE D’AMG
08/08/2025

La Société annonce que, dans le cadre de l’Accord d’Investissement signé le 28 juillet 2022 et à la suite de négociations intervenues avec le gestionnaire du fonds, Lion Capital Advisors LLC - société de gestion d’actifs basée à Miami agissant pour le compte du fonds Strategos Ventures Ltd a officiellement notifié à AMG, en date du 31 juillet 2025, sa décision d'exercer l’option d’achat. L'exercice de l'Option est devenu effectif le 4 août 2025. Cette Option au jour de son exercice portait sur 5.100 parts du Fonds OSEAD, encore détenues par AMG à titre de garantie du financement consenti par SVL. Elle correspondait à une créance d’un montant total de 23.910.016 euros. En d’autres termes, cette opération a permis le remboursement complet et conformément aux termes de la Convention de la créance d’AMG à l’égard de SVL, et s’est traduite par la cession complète et effective, par AMG, de l’ensemble de sesparts du Fonds OSEAD (c’est-à-dire la participation dans la Compagnie Minière de Touissit au Maroc).

Dans le cadre de cette opération, une option de rachat qui n'était pas prévue dans la Convention, a été négociée et consentie par SVL au bénéfice d’AMG, permettant à cette dernière, pendant une période de six (6) mois à compter de la date de transfert effectif à SVL, de racheter 50 % des parts du Fonds OSEAD. moyennant le versement en numéraire de 23.910.016 d’euros, majoré d’intérêts à un taux annuel de 14.85%

