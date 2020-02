Exercice 2019 : Position de trésorerie et chiffre d'affaires

- Trésorerie et équivalents de trésorerie à 35,8 M€1 au 31 décembre 2019 contre

35,3 M€ au 30 septembre 2019 et 56,7 M€ au 31 décembre 2018

- Contribution importante du paiement d'étape clinique d'AbbVie (3,5 M€) et du Crédit Impôt Recherche 2017 (3,6 M€) au niveau de trésorerie au 31 décembre 2019

- Réception du Crédit Impôt Recherche 2018 (4.2M€) en janvier 2020

- Extension de la visibilité financière jusqu'au milieu du T1 2021 comparé à fin du T3 2020 comme anticipé antérieurement

- Croissance du chiffre d'affaires 2019 à 7,0 M€1 contre 3,2 M€ en 2018



Daix (France), le 5 février 2020 - Inventiva (Euronext : IVA), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de maladies dans les domaines de la fibrose, de la surcharge lysosomale et de l'oncologie, publie aujourd'hui sa position de trésorerie au 31 décembre 2019 et son chiffre d'affaires annuel pour l'exercice 2019.