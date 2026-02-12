Exelon prévoit une année 2026 solide et dépasse ses estimations trimestrielles grâce à la hausse des tarifs et de la demande

L'entreprise américaine de services publics Exelon EXC.O a prévu jeudi un bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année largement supérieur aux attentes des analystes, après avoir battu les estimations de bénéfices du quatrième trimestre, grâce à des tarifs d'électricité plus élevés et à une demande d'électricité en hausse.

Les services publics américains augmentent les prix et intensifient les dépenses d'investissement pour renforcer les infrastructures, afin de faire face à l'augmentation de la demande d'électricité des géants de la technologie qui s'empressent de construire des centres de données pour prendre en charge des tâches avancées et complexes liées à l'intelligence artificielle.

Exelon prévoit 41,3 milliards de dollars de dépenses d'investissement au cours des quatre prochaines années, contre 38 milliards de dollars précédemment.

"Avec un plan d'investissement de 41,3 milliards de dollars sur quatre ans et une croissance de la base tarifaire de 7,9 %, nous sommes bien placés pour assurer une croissance annualisée des bénéfices proche de la tranche supérieure de 5 % à 7 % jusqu'en 2029", a déclaré la directrice financière Jeanne Jones.

La société basée à Chicago prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 2,81 et 2,91 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 2,84 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Exelon dessert plus de 10,9 millions de clients par le biais de six services de transmission et de distribution entièrement réglementés.

Le bénéfice net de son unité Commonwealth Edison (ComEd), la plus grande compagnie d'électricité de l'Illinois, a légèrement augmenté pour atteindre 244 millions de dollars au quatrième trimestre.

Les bénéfices de PECO, la plus grande compagnie d'électricité et de gaz naturel de Pennsylvanie, ont chuté de près de 17 %, à 162 millions de dollars, en raison d'une hausse des impôts et des coûts.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 59 cents par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, contre une estimation moyenne des analystes de 55 cents par action.