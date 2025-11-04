Exelon dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce à la hausse des tarifs de l'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe américain Exelon EXC.O a dépassé les estimations de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre mardi, aidé par des tarifs d'électricité plus élevés et des coûts de réparation après les tempêtes moins élevés.

La société a déclaré que tous ses services publics ont enregistré une croissance des bénéfices d'une année sur l'autre au cours du trimestre.

Les gains sont principalement dus à l'augmentation des tarifs réglementés de distribution et de transport, à la diminution des perturbations liées aux tempêtes par rapport à l'année précédente et aux avantages fiscaux de certaines filiales.

Confrontées à une double menace , à savoir les perturbations météorologiques liées au changement climatique et la croissance explosive des centres de données , qui a porté la demande d'électricité à des niveaux record , les compagnies d'électricité américaines se sont efforcées de répercuter la hausse des coûts sur les consommateurs en augmentant les factures d'électricité.

Les bénéfices de l'unité PECO d'Exelon, la plus grande compagnie d'électricité et de gaz naturel de Pennsylvanie, ont plus que doublé pour atteindre 250 millions de dollars au cours du trimestre concerné.

La société a déclaré un chiffre d'affaires global de 6,71 milliards de dollars pour le troisième trimestre, contre 6,15 milliards de dollars un an plus tôt.

La société a réaffirmé ses prévisions de bénéfice d'exploitation ajusté pour l'ensemble de l'année 2025, à savoir 2,64 à 2,74 dollars par action. Les analystes s'attendaient à 2,69 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

La société basée à Chicago a enregistré un bénéfice d'exploitation ajusté de 86 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 78 cents par action.