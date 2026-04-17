Exelon chute après que des courtiers ont revu à la baisse sa notation en raison de préoccupations d'ordre réglementaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 avril - ** Les actions de l'entreprise de services publics Exelon EXC.O en baisse de 1,5 % avant le marché

** Le courtier Mizuho abaisse la note de l'action de "surperformance" à "neutre", citant la surcharge réglementaire continue sur le territoire de la société

** L'objectif de prix est abaissé de 51 $ à 48 $, ce qui représente une hausse marginale par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le retrait par EXC de la demande d'augmentation des tarifs de son unité PECO signale une détérioration du climat réglementaire en Pennsylvanie - courtage

** « Nous ne voyons aucun catalyseur à court terme pour réévaluer l'action en dehors d'un paysage macroéconomique favorable aux entreprises de services publics axées uniquement sur les infrastructures de réseau » - Mizuho

** Le courtier BMO Capital Markets a également rétrogradé EXC de "surperformance" à "performance du marché" et a abaissé l'objectif de cours à 49 $ contre 52 $

** L'action devrait se négocier latéralement à court terme en raison de l'absence de facteurs clairs de croissance de l'évaluation

** 7 courtiers sur 21 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 12 à "conserver" et 2 à "vendre"; l'objectif de cours médian est de 50 $ - données compilées par LSEG

** Les actions ont augmenté de 9,1 % depuis le début de l'année