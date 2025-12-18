 Aller au contenu principal
Exel Industries : une année de contre-performance
information fournie par AOF 18/12/2025 à 15:18

(AOF) - Exel Industries enregistre un des plus forts replis du marché SRD, perdant 1,09%, à 36,30 euros, après la dégradation de ses comptes annuels sur l'exercice 2024-2025. Sur cette période, le spécialiste de la pulvérisation pour l'agriculture et l'industrie affiche un chiffre d'affaires à 983 millions d'euros, en recul de 10,6%, soit une baisse de 9,6% à périmètre et taux de change constants. De plus, le résultat opérationnel courant s'est replié sur un an passant de 56,4 millions d'euros, à 37,3 millions d'euros.

Le groupe affiche un Ebitda récurrent, à 67,6 millions d'euros, et une marge de 6,9% (contre 87,4 millions d'euros et 7,9% il y a un an) après cet exercice marqué par d'importantes baisses de volume dans les activités de pulvérisation agricole et d'arrachage de betteraves.

Recul des bénéfices sur un an

Le résultat net est en recul à 16,3 millions d'euros, comparé à celui de 2023–2024, à 31,2 millions d'euros. Celui-ci est principalement affecté par la baisse du résultat opérationnel courant, conséquence directe du recul des volumes dans les activités agricoles.

Sur l'exercice, la diminution du coût de la dette, grâce à la baisse des taux et à la réduction de l'endettement moyen sur l'exercice – en particulier au second semestre –, a permis de réduire les charges financières. Toutefois, cet effet positif a été atténué par des effets de change défavorables, portant le résultat financier à -15,4 millions d'euros.

Dette nette en recul d'environ 30 millions d'euros

L'endettement financier net (EFN) ressort à 98,3 millions d'euros sur cet exercice, en baisse par rapport aux 127,8 millions d'euros d'il y a un an. Cette baisse d'environ 30 millions d'euros résulte de l'amélioration de la génération de trésorerie sur l'exercice, consécutive à la réduction du besoin en fonds de roulement.

Le cash‑flow opérationnel avant impôts est supérieur à 100 millions d'euros. En outre, tout en maintenant une politique d'investissement dynamique, le groupe a réduit sa dette financière nette de près de 30 millions d'euros.

En parallèle à cette publication de résultats annuels, Exel Industries a indiqué qu'il versera un dividende de 0,60 euro par action. Il sera proposé à l'Assemblée générale du 4 février 2026.

"Après deux années exceptionnelles et un ralentissement significatif en 2024–2025, l'activité retrouve progressivement sa saisonnalité habituelle. Cependant, le climat des affaires reste difficile et incertain, malgré le léger rebond des commandes enregistré au deuxième semestre. Le carnet de commandes, faible, offre une visibilité encore réduite. Au moins pour la première partie de l'exercice 2025–2026, ce ralentissement devrait persister", a souligné le groupe concernant ses perspectives pour son activité "pulvérisation agricole".

Concernant l'activité "arrachage de betteraves", sur l'exercice en cours, les conditions de marché restent incertaines en Europe, notamment du fait de la diminution des surfaces cultivées, mais aussi en Amérique du Nord, où le climat d'attentisme persiste.

"Compte tenu du contexte et d'un profil de faible croissance pour 2026, nous laissons inchangé notre opinion Neutre", explique Oddo BHF qui a maintenu son objectif de cours à 37 euros, à la suite de cette contre-performance de la société sur l'exercice 2024-2025.

De son côté, Portzamparc maintient sa recommandation à Conserver sur le titre Exel Industries alors que les perspectives offertes par le management pour l'exercice 2025-2026 restent assez peu optimistes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

EXEL INDUSTRIES A
36,300 EUR Euronext Paris -1,09%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 18/12/2025 à 15:18:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

