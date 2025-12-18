Exel Industries : une année de contre-performance

(AOF) - Exel Industries enregistre un des plus forts replis du marché SRD, perdant 1,09%, à 36,30 euros, après la dégradation de ses comptes annuels sur l'exercice 2024-2025. Sur cette période, le spécialiste de la pulvérisation pour l'agriculture et l'industrie affiche un chiffre d'affaires à 983 millions d'euros, en recul de 10,6%, soit une baisse de 9,6% à périmètre et taux de change constants. De plus, le résultat opérationnel courant s'est replié sur un an passant de 56,4 millions d'euros, à 37,3 millions d'euros.

Le groupe affiche un Ebitda récurrent, à 67,6 millions d'euros, et une marge de 6,9% (contre 87,4 millions d'euros et 7,9% il y a un an) après cet exercice marqué par d'importantes baisses de volume dans les activités de pulvérisation agricole et d'arrachage de betteraves.

Recul des bénéfices sur un an

Le résultat net est en recul à 16,3 millions d'euros, comparé à celui de 2023–2024, à 31,2 millions d'euros. Celui-ci est principalement affecté par la baisse du résultat opérationnel courant, conséquence directe du recul des volumes dans les activités agricoles.

Sur l'exercice, la diminution du coût de la dette, grâce à la baisse des taux et à la réduction de l'endettement moyen sur l'exercice – en particulier au second semestre –, a permis de réduire les charges financières. Toutefois, cet effet positif a été atténué par des effets de change défavorables, portant le résultat financier à -15,4 millions d'euros.

Dette nette en recul d'environ 30 millions d'euros

L'endettement financier net (EFN) ressort à 98,3 millions d'euros sur cet exercice, en baisse par rapport aux 127,8 millions d'euros d'il y a un an. Cette baisse d'environ 30 millions d'euros résulte de l'amélioration de la génération de trésorerie sur l'exercice, consécutive à la réduction du besoin en fonds de roulement.

Le cash‑flow opérationnel avant impôts est supérieur à 100 millions d'euros. En outre, tout en maintenant une politique d'investissement dynamique, le groupe a réduit sa dette financière nette de près de 30 millions d'euros.

En parallèle à cette publication de résultats annuels, Exel Industries a indiqué qu'il versera un dividende de 0,60 euro par action. Il sera proposé à l'Assemblée générale du 4 février 2026.

"Après deux années exceptionnelles et un ralentissement significatif en 2024–2025, l'activité retrouve progressivement sa saisonnalité habituelle. Cependant, le climat des affaires reste difficile et incertain, malgré le léger rebond des commandes enregistré au deuxième semestre. Le carnet de commandes, faible, offre une visibilité encore réduite. Au moins pour la première partie de l'exercice 2025–2026, ce ralentissement devrait persister", a souligné le groupe concernant ses perspectives pour son activité "pulvérisation agricole".

Concernant l'activité "arrachage de betteraves", sur l'exercice en cours, les conditions de marché restent incertaines en Europe, notamment du fait de la diminution des surfaces cultivées, mais aussi en Amérique du Nord, où le climat d'attentisme persiste.

"Compte tenu du contexte et d'un profil de faible croissance pour 2026, nous laissons inchangé notre opinion Neutre", explique Oddo BHF qui a maintenu son objectif de cours à 37 euros, à la suite de cette contre-performance de la société sur l'exercice 2024-2025.

De son côté, Portzamparc maintient sa recommandation à Conserver sur le titre Exel Industries alors que les perspectives offertes par le management pour l'exercice 2025-2026 restent assez peu optimistes.

AOF - EN SAVOIR PLUS