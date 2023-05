Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Exel Industries: résultat net semestriel plus que doublé information fournie par Cercle Finance • 26/05/2023 à 11:35









(CercleFinance.com) - Exel Industries recule de plus de 3% après la publication d'un résultat net de 4,2 millions d'euros pour son premier semestre 2022-23, contre 1,9 million un an auparavant, avec une marge opérationnelle courante améliorée de 1,5 point à 3,3%.



Le chiffre d'affaires s'est accru de 18,7% à 483,1 millions d'euros (+16,1% à périmètre et taux de change constants), une croissance tirée en particulier par ses activités de pulvérisation agricole et d'arrachage de betteraves.



Outre 'une légère détente dans les chaines d'approvisionnements et des volumes en forte croissance dans les agroéquipements', son directeur général Yves Belegaud met en avant 'un carnet de commandes solide, offrant une bonne visibilité sur les trimestres à venir'.





