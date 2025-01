Exel Industries: recul de 19% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 11:05









(CercleFinance.com) - Exel Industries présente un chiffre d'affaires de 162 millions d'euros au premier trimestre de son exercice 2024-25, en recul de 19% à données publiées et de 19,4% à périmètre et taux de change constants, impacté par le recul des ventes sur l'agricole.



Les ventes de la pulvérisation agricole affichent un recul attendu de 31,6%, pénalisées par des volumes faibles et un climat des affaires difficile, tandis que celles de l'arrachage de betteraves chutent de 29,4%.



'Le groupe suit attentivement l'évolution de ses activités et adapte sa structure de coûts pour la suite de l'exercice', affirme son directeur général Daniel Tragus, rappelant que le premier trimestre est 'peu représentatif en raison de la saisonnalité'.





