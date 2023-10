Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Exel Industries: nouveau directeur général en décembre information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 10:52









(CercleFinance.com) - Exel Industries annonce que son conseil d'administration a choisi Daniel Tragus pour succéder, en tant que directeur général, à Yves Belegaud qui a fait part de son intention de faire valoir ses droits à la retraite à compter de janvier 2024.



Daniel Tragus occupe actuellement le poste de directeur général délégué, en charge de la stratégie, du M&A et de la propriété industrielle. Il a, dans ce cadre, accompagné Yves Belegaud sur différents chantiers structurants.



Il prendra ses fonctions de directeur général d'Exel Industries à l'issue du conseil d'administration du 20 décembre, prenant alors la suite d'Yves Belegaud qui dirigeait le groupe industriel depuis décembre 2019.





Valeurs associées EXEL INDUSTRIES A Euronext Paris 0.00%