Exel Industries, Laurent Perrier, Orange, VusionGroup... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Exel Industries

Au premier semestre 2024–2025, Exel Industries a enregistré un résultat net de 1,5 million d'euros, en baisse par rapport aux 4,7 millions d'euros de l'année dernière à la même époque. Même tendance pour le résultat opérationnel courant de 6,5 millions d'euros, soit 1,5 % du chiffre d'affaires, contre respectivement 16 millions d'euros et 3,3 % l'année précédente. Le spécialiste de la pulvérisation a été confronté à une chute de 10% du chiffre d'affaires a chuté à 443,4 millions d'euros.

Icade

Icade a annoncé le succès de l'offre de rachat, lancée le 14 mai 2025, avec un montant total racheté cash de 265 millions d'euros, supérieur à l'objectif initial de 250 millions d'euros. Ce rachat obligataire, qui fait suite à l'émission de 500 millions d'euros de nouvelles obligations vertes à 10 ans le 15 mai 2025, permet au groupe immobilier de gérer de manière proactive la structure de son échéancier de dette et d'allonger la maturité moyenne de ses financements.

Laurent Perrier

Confronté à une baisse des volumes et à un à effet prix/mix négatif, Laurent-Perrier a présenté des profits annuels en forte baisse. La maison de Champagne a enregistré un résultat net part du groupe en baisse de 25,4% à 47,4 millions d'euros pour l'exercice 2024-2025, clos fin mars. Le résultat opérationnel a chuté de 21,8% à 74,4 millions d'euros. La marge opérationnelle est de 26,3 %, en baisse de 5 points par rapport à l'année précédente.

Lucibel

Le producteur de luminaires diffusera ses résultats annuels.

Orange

Le Crédit Coopératif s'est engagé dans des discussions exclusives avec Orange Bank (groupe Orange), pour acquérir Anytime, une fintech spécialisée dans la gestion de comptes et de services de paiement à destination des professionnels et des associations. Les instances représentatives du personnel concernées au sein du groupe Orange et celles du Crédit Coopératif sont consultées sur ce projet en vue d'une possible réalisation de l'opération d'ici la fin de l'année 2025.

Valbiotis

Valbiotis a annoncé la sortie sur le marché français de Valbiotis Cardio-circulation le 2 juin prochain, une date conforme au calendrier annoncé précédemment. Ce produit est une solution non-médicamenteuse sans effet secondaire adressant les problématiques de pression artérielle élevée et de mauvaise circulation sanguine. Sa formule brevetée 100% naturelle est issue à 98 % de la synergie de six extraits végétaux (olivier, artichaut, ail, myrtille, chrysanthellum, poivre noir).

VusionGroup

L'enseigne britannique The Co-operative Group s'est associé à VusionGroup pour remplacer les traditionnelles étiquettes papier par des étiquettes électroniques dans ses quelque 2 400 magasins. " Ce partenariat constitue le plus grand déploiement d'étiquettes électroniques jamais réalisé par une enseigne au Royaume-Uni et en Irlande ", souligne le spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique. Le déploiement de la technologie est prévu dans environ 1 500 magasins d'ici la fin de l'année, et dans l'ensemble des magasins Co-op d'ici fin 2026.