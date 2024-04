Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Exel Industries: en recul après son CA de 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - Exel Industries recule de 3% après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 292,6 millions d'euros au titre de son deuxième trimestre 2023-24, en repli de 1,8% (-2,1% en organique), pénalisé par la baisse des volumes dans l'arrachage de betteraves et les loisirs.



'Compte tenu de la saisonnalité de nos activités, le second semestre est plus significatif pour la performance annuelle du groupe et, en 2024, reposera sur une base de comparaison très élevée, notamment au quatrième trimestre', indique le directeur général Daniel Tragus.



'Dans l'agricole, la tendance à la baisse du carnet de commandes se confirme, dans un contexte de climat des affaires dégradé. Toutefois, les ventes restent solides ce semestre', poursuit le dirigeant du groupe d'équipements de pulvérisation.





