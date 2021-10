COMMUNIQUE DE PRESSE 14 octobre 2021

EXEL Industries élargit et renforce son Conseil d’Administration pour accélérer sa prise en compte des enjeux environnementaux et sociétaux

Lors de sa réunion du 28 septembre 2021, le Conseil d’Administration du groupe EXEL Industries a validé l’élargissement de la composition de son Conseil d’administration.

Le groupe veut intégrer l’ambition européenne d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 et positionner ses activités pour y contribuer positivement. De même la digitalisation de ses process et de la relation clients devient une priorité majeure pour EXEL Industries.

Le Conseil d’Administration a ainsi souhaité intégrer deux nouvelles administratrices qui vont nous permettre d’avancer plus rapidement dans ces directions.

Ella ETIENNE-DENOY est nommée administratrice représentant la holding familiale EXEL SAS pour succéder à Marie-Pierre du Cray-Sirieix. Diplômée de l’ESSEC et de l’Université de Mannheim, Ella est entrepreneuse au service de l’impact positif. Elle est spécialiste des enjeux de transition écologique, de RSE / ESG, et du digital. Elle préside la société Green Soluce. Green Soluce aide les acteurs publics et privés à se transformer grâce à des solutions audacieuses à impact fort et positif.

Sonia TROCME-LE PAGE, dont la nomination sera proposée à l’assemblée générale du 8 février 2022, sera administratrice indépendante. Sonia est diplômée de l’Université Paris-Dauphine et d’un MBA aux Etats-Unis. Après une carrière dans le secteur bancaire, Sonia a franchi le pas de l’entrepreneuriat et du conseil auprès de fonds d’investissement. Elle a ensuite créé Nantucket Capital, conseil financement et impact au service de start-up innovantes tech ou digitales à mission et de fonds à impact positif.. Sonia est aussi administratrice de sociétés tournées vers l'impact.

Patrick Ballu, Président du Conseil d’Administration, a déclaré : « Je me réjouis de l’arrivée d’Ella et de Sonia, ainsi que de l’évolution de la parité au sein de notre Conseil qui compte désormais 43% de femmes. Leur arrivée constitue une nouvelle étape du développement de notre groupe familial, intégrant les enjeux environnementaux, sociétaux et les exigences et aspirations des jeunes générations. Je suis persuadé qu’elles contribueront utilement à atteindre nos objectifs. »

A propos d’EXEL Industries

EXEL Industries est un groupe familial français, dont l’ambition est de concevoir, fabriquer et commercialiser des biens d’équipement et services associés qui permettent à ses clients de gagner en efficacité et en productivité, ou de contribuer au plaisir de vivre, et d’atteindre leurs objectifs environnementaux et sociétaux. EXEL Industries emploie plus de 3 500 personnes dans 34 pays, sur les 5 continents.

Euronext Paris, SRD Long only – compartment B (Mid Cap) / indice EnterNext © PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

Communiqué disponible sur le site www.exel-industries.com.

Yves BELEGAUD

Directeur Général Groupe

Yves.belegaud@exel-industries.com Thomas GERMAIN

C.F.O / Communication Financière direction.communication@exel-industries.com

