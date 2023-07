EXEL Industries : chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022-2023, + 13,7 %

Chiffre d’affaires 3 e trimestre 202 2 – 20 2 3 : + 13, 7 %



T outes les activités sont en croissance , portées par une très bonne dynamique dans les agroéquipements

Chiffre d'affaires T 3

(avril 2023–juin 2023)



2021–2022 2022 – 2023 Variation à données publiées Variation à tcpc * Publié Publié Millions € % Millions € % PULVÉRISATION AGRICOLE



133,0 155,2 + 22,2 + 16,7 % + 24,6 + 18,5 % ARRACHAGE DE BETTERAVES



21,9 34,1 +12,2 +55,6 % + 13,0 +59,2 % LOISIRS







55,6 57, 8 + 2,2 + 3 ,9 % + 2,3 + 4, 1 % INDUSTRIE







62,1 62,8 + 0,7 + 1,1 % + 2,5 + 4,0 % Groupe EXEL Industries 272,6 310,0 + 37,3 + 13, 7 % + 42,4 + 15, 6 %

Chiffre d'affaires

9 mois

(octobre 2022–juin 2023)



2021–2022 2022 – 2023 Variation à données publiées Variation à tcpc * Publié Publié Millions € % Millions € % PULVÉRISATION AGRICOLE 319,7 392,0 + 72,2 + 22,6 % + 68,4 + 21,4 % ARRACHAGE DE BETTERAVES



61,1 87,9 + 26,8 + 4 3,9 % + 29,0 + 47,4 % LOISIRS







110,8 119, 9 + 9,1 + 8,2 % + 4,8 + 4, 3 % INDUSTRIE







187,8 193,2 + 5,4 + 2,9 % + 5,6 + 3,0 % Groupe EXEL Industries 679,5 793,0 + 113,5 + 16, 7 % + 107,8 + 15,9 %

* tcpc = taux de change et périmètre comparables

Chiffre d’affaires par activité

3 e trimestre 202 2 – 202 3

Au troisième trimestre de l’exercice 2022–2023, le chiffre d’affaires d’EXEL Industries s’élève à 310,0 millions d’euros , en hausse de 13, 7 % . Cependant, à périmètre et taux de change constants, le Groupe est en progression de 15, 6 % , du fait d’un effet de change défavorable et d’un effet périmètre limité lié à l’intégration du groupe Devaux. En effet, à la suite de l’acquisition de Devaux début juin 2023, l’effet périmètre contribue à hauteur de 0,6 million d’euros au chiffre d’affaires ce trimestre.

Les hausses de prix passées sur l’exercice, couplées à une bonne tenue des volumes dans les activités agroéquipements et industrie et à un effet de base favorable, continuent de soutenir la croissance du Groupe.

P ULV É RISATION AGRICOLE + 16,7 %





Le chiffre d’affaires a progressé dans toutes les régions où le Groupe est présent, particulièrement en France et en Amérique du Nord. Les ventes y ont été soutenues par de bons volumes de ventes ce trimestre, sans être autant affectées par les pénuries qu’à l’exercice précédent.

ARRACHAGE DE BETTERAVES + 55,6 %





Les prix du sucre se stabilisent à des prix historiquement au plus haut. La forte demande en Europe de l’Est soutient les ventes d’arracheuses de betteraves.

LOISIRS + 3 ,9 %





Dans un marché difficile et après des conditions météo très défavorables au mois de mai, les facturations de l’activité Jardin se maintiennent en volumes. L’intégration de Devaux a tout juste débuté. Les livraisons de bateaux sont en en retard ce trimestre par rapport à l’exercice 2022.

I NDUSTRIE + 1,1 %





Les ventes de l’activité pulvérisation industrielle ont été portées par la facturation de projets dans l’automobile. Les ventes en Asie et aux États-Unis se maintiennent au même niveau qu’aux trimestres précédents. L’environnement économique dans les tuyaux techniques reste peu favorable.

Perspectives

PULVÉRISATION AGRICOLE Les carnets de commandes se maintiennent sur des bases élevées, malgré la baisse relative des prix des produits agricoles des dernières semaines. Toutefois, la non reconduction du « corridor export céréales » d’Ukraine pourrait néanmoins avoir des conséquences à court terme sur le marché des céréales.



ARRACHAGE DE BETTERAVES Au quatrième trimestre, les ventes de machines neuves devraient être en ligne avec celles de l’exercice 2021–2022, portées par la hausse continue des prix du sucre et des betteraves.



LOISIRS Depuis début janvier, le marché de l’arrosage a connu une légère baisse en France mais reste stable au Royaume-Uni. Il ne devrait pas connaitre de changement de tendance au quatrième trimestre. L’intégration de Devaux a commencé : la saison étant déjà bien avancée, la contribution aux résultats du Groupe devrait être limitée sur l’exercice.





INDUSTRIE



Les dynamiques géographiques devraient rester les mêmes dans les trois principaux marchés, avec une stabilisation en Europe et une croissance toujours soutenue en Asie et en Amérique du Nord.



Prochains rendez-vous

26 octobre 2023 , avant bourse : chiffre d’affaires du 4 e trimestre 2022–2023

, avant bourse : chiffre d’affaires du 4 trimestre 2022–2023 21 décembre 2023 , avant bourse : résultats annuels 2022–2023 & présentation SFAF

À propos d’ EXEL Industries

EXEL Industries est un groupe familial français dont l’ambition est de concevoir, fabriquer et commercialiser des biens d’équipement et services associés qui permettent à ses clients de gagner en efficacité, en productivité, ou de contribuer au plaisir de vivre, et d’atteindre leurs objectifs environnementaux et sociétaux.

Porté par une stratégie d’innovation depuis 70 ans, EXEL Industries a fondé son développement sur des idées innovantes afin d’offrir à ses clients des produits uniques, efficaces, compétitifs et faciles à utiliser.

Depuis sa création, le Groupe a connu une croissance interne et externe importante sur chacun de ses marchés, fort d’un actionnariat stable guidé par une stratégie de développement à long terme.

En 202 2 –202 3 , EXEL Industries emploie 3 770 employés permanents dans 27 pays sur les 5 continents et son chiffre d’affaires s’élève à 9 77 millions d’euros.

Euronext Paris, SRD Long only – compartment B (Mid Cap) / indice EnterNext © PEA-PME 150 ( Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

Communiqué disponible sur le site www. EXEL -industries.com

Yves BELEGAUD

Directeur Général Groupe Thomas GERMAIN

Directeur Financier Groupe / Communication financière direction.communication@exel-industries.com

Pièce jointe