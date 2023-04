EXEL Industries : chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2022-2023, + 20.4%

Chiffre d’affaires 2 e trimestre 202 2 – 20 2 3 : + 20,4 %



Accélération de la c roissance

Chiffre d'affaires T 2

(janvier 2023–mars 2023)



2021–2022 2022 – 2023 Variation à données publiées Variation à tcpc * Publié Publié Millions € % Millions € % PULVÉRISATION AGRICOLE



122,1 147,7 + 25,6 + 21,0 % + 23,6 + 19,3 % ARRACHAGE DE BETTERAVES



21,5 34,3 + 12,8 + 59, 4 % + 12,7 + 59,2 % LOISIRS







38,2 48,4 + 10,2 + 26,7 % + 7,5 + 19,7 % INDUSTRIE







65,7 67,6 + 1,9 + 2,8 % + 2,7 + 4,1 % Groupe EXEL Industries 247,5 297, 9 + 50,5 + 20,4 % + 46,5 + 18, 8 %

Chiffre d'affaires

6 mois

(octobre 2022–mars 2023)



2021–2022 2022 – 2023 Variation à données publiées Variation à tcpc * Publié Publié Millions € % Millions € % PULVÉRISATION AGRICOLE 186,8 236,8 + 50,0 + 26,7 % + 44,5 + 23,8 % ARRACHAGE DE BETTERAVES



39,2 53,8 + 14,6 + 37,4 % + 15,3 + 39,0 % LOISIRS







55,2 62,1 + 6,9 + 12,5 % + 2,5 + 4,5 % INDUSTRIE







125,7 130,4 + 4,7 + 3,7 % + 3,1 + 2 , 5 % Groupe EXEL Industries 406,9 483,1 + 76,2 + 18,7 % + 65,3 + 16,1 %

* tcpc = taux de change et périmètre comparables





Chiffre d’affaires par activité

2 e trimestre 202 2 – 202 3

Au deuxième trimestre de l’exercice 2022–2023, le chiffre d’affaires d’EXEL Industries s’élève à 297, 9 millions d’euros , en hausse de 20,4 % . À périmètre et taux de change constants, le Groupe est en progression de 18, 8 % . La bonne tenue de la demande sur nos différents marchés finaux a globalement permis d’appliquer des hausses de prix destinées à compenser l’inflation de nos coûts directs.

En conséquence de l’acquisition de la société italienne G.F. le 15 février 2022, l’effet périmètre se limite à 3,8 millions d’euros ce trimestre.

P ULV É RISATION AGRICOLE + 21,0 %



Après avoir atteint un pic au printemps 2022, accentué par le conflit en Ukraine, les cours de certaines matières premières agricoles, comme le blé ou le colza, se sont légèrement repliés tout en restant bien supérieurs à ceux d’avant la pandémie. Ainsi, la demande est restée soutenue dans toutes les géographies permettant au carnet de commandes de se maintenir à un niveau élevé.

Par ailleurs, les volumes de ventes au 2 e trimestre de l’exercice précédent avaient été particulièrement affectés par des ruptures majeures des chaînes d’approvisionnement. Celles-ci subsistent et ont encore pénalisé les volumes de ventes de certaines marques, dans une moindre mesure qu’en 2022. D’autre part, les hausses de prix mises en place face à l’inflation significative ont également porté la croissance des ventes ce trimestre.

ARRACHAGE DE BETTERAVES + 59,4 %



Les prix du sucre connaissent une envolée exceptionnelle mais toute récente. Néanmoins, les ventes progressent grâce à l’arrivée sur le marché du nouveau modèle d’arracheuse

de betteraves, la Terra Dos 5, et à la forte demande en Europe de l’Est.

LOISIRS + 26,7 %



L’activité Jardin est en forte croissance dans les trois principales zones où le Groupe opère (Royaume-Uni, France et Italie), aidée par une base de comparaison favorable, le 2 e trimestre 2022 ayant été particulièrement difficile (migration informatique et marché atone). Les volumes sont de retour sur les niveaux d’avant Covid.

INDUSTRIE + 2,8 %



La croissance des facturations de l’activité pulvérisation industrielle s’est poursuivie au même rythme qu’au trimestre précédent, bénéficiant du dynamisme du marché asiatique. Les tuyaux techniques continuent de souffrir d’un recul des volumes observé depuis le 4 e trimestre 2022, néanmoins compensé par une hausse des prix.





Perspectives

PULVÉRISATION AGRICOLE Les carnets de commandes se maintiennent sur des bases élevées, malgré la baisse relative des prix des produits agricoles. Le Groupe continue d’ajuster ses prix de vente, en répercussion avec l’inflation des coûts d’achat. Les premières commercialisations de TRAXX, tracteur enjambeur autonome, et de 3S Spot Spray Sensor®, outil de pulvérisation de précision en grande culture, vont s’échelonner sur les prochains trimestres de l’exercice. Ces deux innovations majeures ont été initiées il y a trois ans par EXXACT Robotics, centre de recherche mutualisé du Groupe, dédié aux agroéquipements. L’activité continue de se développer dans le respect des règles internationales en Russie, avec un strict contrôle des encaissements clients.





ARRACHAGE DE BETTERAVES

La hausse continue des prix du sucre et des betteraves devrait soutenir les ventes de machines neuves sur l’exercice 2022–2023, sous réserve que la chute des surfaces soit enrayée.



LOISIRS Les prises de commandes ce trimestre sont encourageantes pour le reste de l’exercice. Sous réserve d’une météo favorable, l’activité devrait retrouver des volumes en ligne avec la période pré-Covid.



INDUSTRIE Les dynamiques géographiques devraient rester les mêmes dans les trois principaux marchés, avec une stabilisation en Europe et une croissance soutenue en Asie et en Amérique du Nord.



Yves Belegaud, Directeur Général du g roupe EXEL Industries :

« Le Groupe a confirmé le très bon début d’année entrevu au 1 er trimestre , porté par ses activités historiques dans les agroéquipements et une discipline stricte des ajustements de nos prix de vente . L’environnement inflationniste et les incertitudes macro-économiques nous incitent toutefois à rester vigilants dans la ma î trise de nos coûts et de notre besoin en fonds de roulement . EXEL Industries poursuit sa politique d’innovation forte et durable appréciée par des utilisateurs exigeant s. »





Prochains rendez-vous

26 mai 2023 , avant bourse : résultats semestriels 2022–2023.

3 0 mai 2023 : réunion SFAF de présentation des résultats semestriels 2022–2023.

25 juillet 2023 , avant bourse : chiffre d’affaires du 3 e trimestre 2022–2023.





À propos d’ EXEL Industries

EXEL Industries est un groupe familial français dont l’ambition est de concevoir, fabriquer et commercialiser des biens d’équipement et services associés qui permettent à ses clients de gagner en efficacité, en productivité, ou de contribuer au plaisir de vivre, et d’atteindre leurs objectifs environnementaux et sociétaux.

Porté par une stratégie d’innovation depuis 70 ans, EXEL Industries a fondé son développement sur des idées innovantes afin d’offrir à ses clients des produits uniques, efficaces, compétitifs et faciles à utiliser.

Depuis sa création, le Groupe a connu une croissance interne et externe importante sur chacun de ses marchés, fort d’un actionnariat stable guidé par une stratégie de développement à long terme.

En 202 2 –202 3 , EXEL Industries emploie 3 770 employés permanents dans 27 pays sur les 5 continents et son chiffre d’affaires s’élève à 9 77 millions d’euros.

