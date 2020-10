EXEL INDUSTRIES :Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2019-2020 en hausse de 13%, malgré la crise sanitaire

COMMUNIQUE DE PRESSE Le 27 Octobre 2020





Chiffre d'affaires 4ème trimestre 19-20

en hausse de 13%, malgré la crise sanitaire

CA T4 en M€ 2018 - 2019 2019 - 2020 Variation en valeur Variation en % Publié Publié Publié *tcpc Publié *tcpc Pulvérisation Agricole 73.2 76.4 + 3.2 + 4.5 + 4.4% + 6.2% Arrachage de Betteraves 59.4 60.3 + 0.9 + 1.8 + 1.6% + 3.0% Arrosage et Pulvérisation du Jardin 18.1 31.7 + 13.6 + 13.6 + 75.0% + 74.7% Pulvérisation Industrielle 52.3 61.2 + 8.9 - 4.3 + 17.0% - 8.2% Groupe EXEL Industries 203.0 229.6 + 26.7 + 15.6 + 13.1% + 7.7% CA 12 mois en M€ 2018 - 2019 2019 - 2020 Variation en valeur Variation en % Publié Publié Publié *tcpc Publié *tcpc Pulvérisation Agricole 356.0 332.1 - 23.9 - 23.0 - 6.7% - 6.5% Arrachage de Betteraves 113.4 114.2 + 0.8 + 1.5 + 0.7% + 1.3% Arrosage et Pulvérisation du Jardin 112.6 121.1 + 8.5 + 8.2 + 7.5% + 7.3% Pulvérisation Industrielle 194.7 187.0 - 7.7 - 35.1 - 4.0% - 18.0% Groupe EXEL Industries 776.7 754.4 - 22.3 - 48.4 - 2.9% - 6.2%

*tcpc = taux de change et périmètre comparables.

CA DU 4ième TRIMESTRE

Le quatrième trimestre 2020 (juillet-août-septembre) s'achève sur un CA de 229,6M€, soit une progression de 26,7M€ (+13,1%) par rapport au T4.2019. A taux de change et périmètre comparables, le CA du T4 s'établit à 218,6M€, soit +7,7% par rapport au T4.2019.

Ce bon résultat est à attribuer à la mobilisation de nos équipes, qui ont fait preuve de flexibilité pendant et après le confinement. Cela démontre aussi la pertinence et la résilience du modèle d'affaire du groupe basé sur l'adaptation rapide aux conditions du marché ainsi qu'une diversification sectorielle et géographique.

Le changement de périmètre et l'effet change du T4 concernent les points suivants :

Une variation de périmètre favorable (+14,6M€) suite à l'acquisition d'iNTEC, consolidée depuis février 2020.

Un effet devises défavorable (-3,6M€) principalement imputable au dollar australien, au rouble et au peso mexicain.





PULVERISATION AGRICOLE

Le CA a été de 76,4M€ en progression de 3,2M€ (+4,4%). Cela résulte du glissement des livraisons et facturations du T3 sur le T4 où nous avons réussi à fabriquer plus de machines malgré le COVID 19, grâce à la capacité de nos équipes à s'y adapter.

ARRACHAGE DE BETTERAVES

Le CA a été de 60,3M€ en progression de 0,9M€ (+1,6%). Nous avons répondu présent au défi que représentait la livraison de plus de 50% du CA annuel au 4eme trimestre dans le contexte sanitaire particulier.

ARROSAGE ET PULVERISATION DU JARDIN

Le CA a été de 31,7M€ en progression de 13,6M€ (+75%). L'optimisme que nous avions partagé pour le T3 s'est confirmé. Ce T4.2020 marque un plus haut historique. Le marché de l'arrosage, très météo dépendant, reste assez imprévisible. De nombreux acteurs du marché s'approvisionnent en Asie, ce qui leur impose d'anticiper, de stocker les produits avant la saison et les rend peu flexibles. Bien que nous ayons eu des difficultés à bien livrer nos clients, à cause de la crise COVID19, nos sites de production étant basés en Europe, nous estimons avoir apporté un meilleur service que la concurrence.

PULVERISATION INDUSTRIELLE

Le CA a été de 61,2M€, en progression de 8,9M€ (+17%), dont +14,6M€ grâce à l'intégration d'iNTEC. Le CA à taux de change et périmètre comparables est en retrait à la suite des difficultés de l'industrie automobile (Europe et Amérique du Nord principalement) et au décalage des chantiers d'été sur l' hiver 2021.

Les enjeux liés à la productivité et à l'environnement qui pèsent sur le secteur automobile trouvent des réponses dans les solutions innovantes d'encollage développées par iNTEC. L'encollage permet notamment l'utilisation de matériaux composites plus légers, ce qui accroît l'autonomie des véhicules électriques et réduit la consommation des moteurs thermiques.

CA ANNUEL

Sur l'ensemble de l'année fiscale qui se termine fin septembre 2020, le groupe EXEL Industries a réalisé un CA de 754,4M€ en baisse de 22,3M€ (-2,9%) par rapport à fin septembre 2019. A taux de change et périmètre comparables il ressort à 728,3M€, soit une variation de -48,4M€ (-6,2%). Alors que nous avions terminé notre premier semestre fiscal à -10%, ce deuxième semestre se solde par une croissance de 3%.

En 2020, nos activités agricoles affichent une légère croissance, alors que le marché mondial des agroéquipements est en baisse de 5%, et que les prix des commodités agricoles sont restés en berne.

Le marché de l'arrachage des betteraves semble se stabiliser depuis maintenant 2 ans au niveau auquel nous avons adapté notre outil industriel dans un contexte sucre déprimé.

Le secteur de l'arrosage du jardin qui croît en moyenne de 4% par an, a bénéficié de l'engouement des ménages confinés, d'une météo exceptionnelle et d'un taux de service convenable, compte tenu de la très forte activité du dernier trimestre.

Enfin le secteur de la pulvérisation industrielle a été impacté par le ralentissement des secteurs de l'automobile et de l'aéronautique, qui s'est traduit par un moindre besoin de pièces d'usure et un décalage des projets d'installation de cabines de peinture. D'autre part, sur les 9 mois de l'exercice fiscal, la société iNTEC a contribué pour 28,9M€.

PERSPECTIVES 2020 - 2021

PULVERISATION AGRICOLE

Au niveau du marché global :

Baisse probable de 2% à 4% du marché Français des agroéquipements en 2021,

Plans de soutien des Etats (France, Australie, USA,...),

Meilleure orientation à court terme des prix agricoles.

Au niveau EXEL Industries :

·Finalisation du plan de transformation en France, bien accueille par les distributeurs

·Lancement de nouveaux produits.

ARRACHAGE DE BETTERAVES

·Incertitudes sur les surfaces allouées à la culture des betteraves compte tenu du prix du sucre et des difficultés agronomiques,

·Développement en France des ventes de notre Terra Variant (engin de transport rapide plein champ, polyvalent).

·Augmentation des capacités de production et de la productivité en lien avec l'évolution de la demande. De plus, nous pensons que notre production européenne devient un atout majeur, car les consommateurs recherchent des produits fabriqués localement

·Redressement progressif du secteur automobile

·Bonne dynamique des produits nouveaux,

·Concrétisation des synergies entre SAMES KREMLIN et iNTEC

Yves Belegaud, Directeur Général du groupe EXEL Industries a déclaré : « Dans ce contexte très particulier de crise sanitaire majeure, nos équipes, partout à travers le monde, ont fait preuve d'une grande capacité d'adaptation pour compenser au mieux les décalages d'activité. Notre modèle économique décentralisé prouve une nouvelle fois sa résilience. »

Prochains rendez-vous

- le 17 décembre 2020 (avant Bourse) : résultats annuels 2019-2020.

- Le 26 janvier 2021 après Bourse: chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019-2020.

A propos d'EXEL Industries :

Le métier principal d'EXEL Industries est la pulvérisation, pour l'agriculture et l'industrie. Le Groupe est également présent sur les marchés de l'arrosage grand public et des arracheuses de betteraves. La vocation d'EXEL Industries est de se développer sur ses marchés grâce à une politique d'innovation permanente et à une stratégie d'internationalisation.

Euronext Paris, SRD Long only - compartment B (Mid Cap)

indice EnterNext© PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

Ce communiqué de presse est disponible en français et en anglais.





Yves BELEGAUD

Directeur Général Groupe

Yves.belegaud@exel-industries.com



Patrick TRISTANI

CFPO / Relations Investisseurs

Patrick.tristani@exel-industries.com

