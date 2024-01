EXEL Industries : Chiffre d’affaires 1er trimestre 2023–2024 + 8,1 %

Chiffre d’affaires 1 er trimestre 2023–2024 : + 8,1 %



Croissance organique à + 11,0 % dans la continuité de l’exercice précédent

Le groupe EXEL Industries réalise un chiffre d’affaires de 200,1 millions d’euros au premier trimestre de l’exercice 2023–2024, en hausse de 8,1 % , porté principalement par la croissance organique dans l’arrachage de betteraves et l’industrie.

À périmètre et taux de change constants, le Groupe est en progression de 11,0 % .

Résultant de l’ acquisition du groupe Devaux en juin 2023, l’effet périmètre contribue à hauteur de 1,3 million d’euros au chiffre d’affaires ce trimestre.

Chiffre d'affaires

3 mois

(octobre 2023–décembre 2023)



2022–2023 2023–2024 Variation à données publiées Variation à tcpc* Publié Publié Millions € % Millions € % PULVÉRISATION AGRICOLE



89,0 90,9 + 1,9 + 2,1 % + 5,6 + 6,3 % ARRACHAGE DE BETTERAVES



19,5 27,1 + 7,6 + 39,0 % + 8,1 + 41,3 % LOISIRS







13,7 11,1 - 2,6 - 19,2 % - 3,9 - 28,6 % INDUSTRIE







62,9 71,0 + 8,1 +12,9 % + 10,6 + 16,8 % Groupe EXEL Industries 185,1 200,1 + 15,0 + 8,1 % + 20,3 + 11,0 %

*tcpc = taux de change et périmètre comparables

Chiffre d’affaires 1 er trimestre

2023–2024

PULVÉRISATION AGRICOLE + 2,1 %



Les ventes se maintiennent à un niveau élevé, en croissance de 6,3 % à périmètre et taux de change comparables, profitant des hausses de prix embarquées, et passées régulièrement depuis 2022, mais pâtissent d’un effet de base défavorable par rapport à 2023. En effet, au premier trimestre 2023, un fort rattrapage des livraisons avait fait suite à une détente dans les livraisons de composants. Sur ce premier trimestre 2024, des nouvelles perturbations logistiques sont apparues, allongeant les délais de livraisons vers l’Australie et l’Amérique du Nord.

ARRACHAGE DE BETTERAVES + 39,0 %



Même si ce trimestre reste peu significatif au regard de la saisonnalité de ses ventes, l’activité Arrachage de betteraves continue sa progression, portée par une demande très dynamique sur tous les segments : les machines neuves – notamment à la faveur d’un report de l’exercice précédent, les machines d’occasion et les pièces détachées. En termes de géographie, si les ventes de l’année dernière étaient en grande partie issues d’Europe de l’Est, le chiffre d’affaires de ce trimestre vient principalement l’Europe de l’Ouest (France, Allemagne, Pologne).

LOISIRS - 19,2 %



Bien que les référencements soient bons, le Jardin a vu ses volumes de ventes se rétracter au premier trimestre 2024. On mesure un certain attentisme des distributeurs dans un contexte où le marché a baissé par rapport aux dernières années, avec une météo peu propice aux ventes en 2023 et un pouvoir d’achat sous tension. À ce stade, les stocks chez les distributeurs ne sont pas plus importants que les années précédentes.

Dans l’industrie nautique, les distributeurs disposent de stocks conséquents, mais les dernières innovations produits des différentes marques sont très bien accueillies.

INDUSTRIE + 12,9 %



Dans la Pulvérisation industrielle, le Groupe réalise un excellent premier trimestre, portée par la croissance solide de l’activité sur les marchés asiatiques, faisant suite à la livraison de projets importants dans la haute viscosité et l’électrostatique (automobile). En Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord, les ventes sont ce trimestre encore très bien orientées.

Les tuyaux techniques restent en repli, dans la continuité de l’exercice 2022–2023.

Perspectives 2024

PULVÉRISATION AGRICOLE Malgré la baisse continue des matières premières agricoles, le carnet de commandes se maintient, donnant une bonne visibilité sur l’exercice 2023–2024, quelles que soient les marques et les géographies. En effet, les récents salons agricoles en Europe ont permis de maintenir les prises de commandes sur le trimestre. D’autre part, le revenu agricole aux États-Unis, certes en baisse par rapport au début d’exercice 2022–2023, demeure néanmoins bien supérieur aux années précédentes. Par ailleurs, la récente stabilisation des taux d’intérêts pourrait faciliter les financements de matériel agricole, même si les agriculteurs restent prudents. Les évènements récents en Mer Rouge pourraient affecter les coûts logistiques et la disponibilité de certains composants.





ARRACHAGE DE BETTERAVES



Le maintien des cours du sucre à des niveaux très élevés devraient continuer de soutenir le marché des machines neuves, donnant de la visibilité aux agriculteurs pour renouveler leurs machines. Les prises de commandes du nouveau modèle d’arracheuses de betteraves sont en ligne avec les attentes du Groupe. Le renouvellement exceptionnel de machines installées en Europe de l’Est sur l’exercice précédent ne devrait pas se reproduire dans les mêmes proportions en 2023–2024.



LOISIRS Les sociétés de l’activité Jardin poursuivent leur réorganisation notamment pour intégrer et développer les produits du groupe Devaux, acquis en fin d’exercice 2023. Les lancements de nouveaux produits, en vue de la nouvelle saison, et les synergies commerciales et géographiques se poursuivent. Dans l’industrie nautique, le lancement du nouveau Wauquiez 55, qui allie performance et élégance, a eu lieu au salon de Düsseldorf.



INDUSTRIE Le carnet de commandes offre une bonne visibilité pour les prochains mois de l’exercice 2023–2024 grâce à de nombreux projets importants en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Peu de changements sont attendus sur le marché des tuyaux, dont l’activité B2B reste difficile.







Daniel Tragus, Directeur général du groupe EXEL Industries

« EXEL Industries a réalisé un bon premier trimestre sur une base de comparaison très élevée et poursuit sa dynamique de croissance, notamment dans les secteurs agricoles et industriels. La demande soutenue pour nos produits nous permet d’avoir un carnet de commandes toujours bien orienté, quoique moins long que l’an passé. Dans les conditions macroéconomiques actuelles, la situation géopolitique incertaine et face au reflux des prix des matières premières agricoles, le Groupe demeure toutefois attentif aux évolutions de ses marchés. »

Prochains rendez-vous

6 février 2024 : assemblée générale des actionnaires

: assemblée générale des actionnaires 24 avril 2024 , avant bourse : chiffre d’affaires du 2 e trimestre 2023–2024

, avant bourse : chiffre d’affaires du 2 trimestre 2023–2024 24 mai 2024 , avant bourse : résultats semestriel 2023–2024 et présentation aux investisseurs





À propos d’EXEL Industries

EXEL Industries est un groupe familial français dont l’ambition est de concevoir, fabriquer et commercialiser des biens d’équipement et services associés qui permettent à ses clients de gagner en efficacité, en productivité, ou de contribuer au plaisir de vivre, et d’atteindre leurs objectifs environnementaux et sociétaux.

Porté par une stratégie d’innovation depuis plus de 70 ans, EXEL Industries a fondé son développement sur des idées innovantes afin d’offrir à ses clients des produits uniques, efficaces, compétitifs et faciles à utiliser.

Depuis sa création, le Groupe a connu une croissance interne et externe importante sur chacun de ses marchés, fort d’un actionnariat stable guidé par une stratégie de développement à long terme.

En 2022–2023, EXEL Industries emploie 3 931 employés permanents dans 33 pays sur les 5 continents et son chiffre d’affaires s’élève à 1,1 milliard d’euros.

Euronext Paris, SRD Long only – compartment B (Mid Cap) / indice EnterNext © PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

Communiqué disponible sur le site www.exel-industries.com

Daniel TRAGUS

Directeur Général Groupe Thomas GERMAIN

direction.communication@exel-industries.com

