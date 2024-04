Exclusive Networks - Solide début d'année 2024, Chiffre d'affaires brut à 1 255 m€, +7 % à change constant et + 6 % en données publiées, Confirmation des perspectives 2024

Croissance soutenue :

• Chiffre d'affaires brut à 1 255 m€, +6 % en données publiées après +28 % au T1-23

• La croissance provient majoritairement de la région principale : EMEA

• Accélération des activités Cloud et Licences, atteignant 50 % du mix2

• Confirmation des perspectives pour l'exercice 2024



Croissance externe :

• Acquisition stratégique du groupe NextGen dans la région APAC

• Renforcement du positionnement d’Exclusive Networks dans la région et extension et développement de notre proposition de valeur



BOULOGNE-BILLANCOURT – 29 avril 2024, 17h45 CET

Exclusive Networks (Euronext Paris : EXN), un leader mondial de la cybersécurité, annonce aujourd'hui son Chiffre d'affaires brut et son Chiffre d'affaires IFRS pour le 1er trimestre 2024.