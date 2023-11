Exclusive Networks - Solide 3e trimestre à 1 228 millions d’euros, +13% à change constant et +9% en données publiées, portée par une forte performance en EMEA. Confirmation des perspectives annuelles.

• Chiffre d’affaires brut à +9% en données publiées et +13% à change constant à 1 228 millions d’euros

• Poursuite de la tendance de normalisation de la demande

• Croissance depuis le début de l'année de +16 % en données publiées et +19 % à change constant

• Confirmation des perspectives pour 2023

• Acquisition stratégique visant à renforcer notre offre en Europe du sud sous la marque Ignition

• Focus sur les technologies innovantes et disruptives afin de compléter notre proposition de valeur unique