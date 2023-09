Exclusive Networks signe un accord définitif pour l'acquisition d'Ingecom, élargissant ainsi la présence d'Ignition dans la région EMEA

BOULOGNE-BILLANCOURT – 12 septembre 2023, 07h00 CET



Exclusive Networks (Euronext Paris : EXN), leader mondial de la cybersécurité, annonce aujourd'hui la signature d'un accord pour l'acquisition d'Ingecom, distributeur à valeur ajoutée 100% spécialisé dans les solutions de cybersécurité et de cyber intelligence, afin d'accélérer l'expansion d'Ignition Technology en Europe du Sud.



Fondé en 1996, Ingecom est un distributeur espagnol à valeur ajoutée, spécialisé dans les solutions de cybersécurité et de cyber intelligence pour les technologies émergentes et disruptives, disposant d'un réseau de plus de 500 partenaires. Avec son siège basé à Bilbao, Ingecom est présent en Espagne, au Portugal et en Italie. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 38 millions d'euros en 2022 et sa rentabilité est comparable à celle d'Exclusive Networks.