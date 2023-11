Exclusive Networks : progression des revenus trimestriels de 13%

(AOF) - Le spécialiste de la cybersécurité, Exclusive Networks, a enregistré un chiffre d’affaires en croissance de 9% en données publiées et de 13% à change constant à 1,23 milliard d’euros. La majeure partie de la croissance (5%) est liée aux relations avec les fournisseurs existants dans les zones géographiques dans lesquelles le groupe est déjà présent. Le reste de la croissance provient de l’expansion des fournisseurs (3%).

L'expansion des fournisseurs est une combinaison de fournisseurs entrant dans de nouvelles zones géographiques (2%) et de relations avec de nouveaux fournisseurs (1%). Enfin, la récente acquisition d'Ingecom a soutenu la croissance pour 1%.

"Nous enregistrons une croissance à deux chiffres dans notre plus grande région (EMEA), malgré un environnement macro-économique difficile et une faible visibilité, qui ont conduit à l'allongement des cycles de ventes pour revenir à des niveaux normalisés depuis la fin de l'année 2022. Nous disposons néanmoins d'un pipeline de vente solide et constant, sans annulation de projet" a déclaré Jesper Trolle, Directeur général.

Exclusive Networks a confirmé ses objectifs 2023 d'un chiffre d'affaires supérieur à 5,150 milliards d'euros et une marge nette comprise entre 450 et 465 millions d'euros. Le spécialiste de la cybersécurité cible par ailleurs un EBIT ajusté compris entre 172 et 178 millions d'euros, attendu dans le haut de la fourchette, et un flux de trésorerie opérationnelle disponible ajusté supérieur à 80% de l'EBITDA ajusté.

Belle dynamique

Selon le dernier classement Truffle 100, le chiffre d'affaires total du secteur en France a bondi de 15% l'an passé pour franchir la barre des 25 milliards d'euros. Le secteur a bénéficié d'un taux de croissance inédit et confirme sa reprise après la crise sanitaire. La croissance moyenne annuelle sur quinze ans est 12 fois plus élevée que celle du PIB ! Dassault Systèmes conserve la première place avec plus de 5,6 milliards d'euros de revenus l'an passé. Cegid, spécialiste des logiciels pour experts-comptables, et la fintech Murex se placent en seconde et troisième position avec respectivement 791 et 711 millions d'euros de chiffre d'affaires. La polarisation est une des caractéristiques du secteur : l'écart de chiffre d'affaires entre le 50e et le 100e éditeur s'est encore accru en 2022 pour atteindre près de 28 millions d'euros. Les performances ont été rehaussées car le taux de profitabilité (en pourcentage du chiffre d'affaires) est passé de 9,1 % à 10,4 %. Les perspectives sont bonnes car l'intelligence artificielle, perçue comme révolutionnaire, devrait tirer le marché en 2023, de même que la cybersécurité.