Exclusive Networks: Etna French Bidco dépasse les 90% information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 13:25









(CercleFinance.com) - Etna French Bidco a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 21 février, les seuils de 90% du capital et des droits de vote d'Exclusive Networks et détenir 90,77% du capital et des droits de vote du groupe de solutions de cybersécurité.



Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Exclusive Networks sur le marché par le déclarant et d'apports en nature d'actions à des entités contrôlant celui-ci, dans le cadre de son offre publique d'achat simplifiée.





Valeurs associées EXCLUSIVE NETWORKS 18,96 EUR Euronext Paris 0,00%