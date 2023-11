Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Exclusive Networks: croissance de 9% du CA brut trimestriel information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Exclusive Networks affiche un chiffre d'affaires brut en croissance de 9% en données publiées (+13% à change constant) à 1,23 milliard d'euros au titre du troisième trimestre 2023, avec une 'poursuite de la tendance de normalisation de la demande'.



'Nous enregistrons une croissance à deux chiffres dans notre plus grande région (EMEA), malgré un environnement macro-économique difficile et une faible visibilité', souligne Jesper Trolle, le directeur général du groupe de cybersécurité.



Exclusive Networks confirme ses prévisions pour 2023, dont un chiffre d'affaires brut supérieur à 5,15 milliards d'euros, une marge nette entre 450 et 465 millions, et un EBIT ajusté entre 172 et 178 millions, 'attendu dans le haut de la fourchette'.





Valeurs associées EXCLUSIVE NETWORKS Euronext Paris -0.97%