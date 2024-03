Exclusive Networks annonce une étape majeure dans sa stratégie de croissance dans la région Asie-Pacifique avec l'acquisition de NEXTGEN Group

BOULOGNE-BILLANCOURT – Le 28 mars 2024 à 7h CET



Exclusive Networks (Euronext Paris : EXN), leader mondial de la cybersécurité, annonce aujourd'hui la signature d'un accord pour l'acquisition de 100% du capital du groupe NEXTGEN Group (« NEXTGEN »), un leader des services à forte croissance spécialisé dans les solutions de cybersécurité, de data resiliency et digital enterprise, en Australie et Nouvelle-Zélande, avec une présence en Asie-Pacifique.



Basée à Sydney en Australie, NEXTGEN a été fondée en 2011 et compte 190 employés en Asie-Pacifique. Au cours de l'exercice 2023, clos le 30 juin 2023, NEXTGEN a généré un chiffre d'affaires brut de 266 millions de dollars australiens (160 millions d'euros), avec une croissance à deux chiffres attendue pour les années à venir.



Cette opération s'inscrit parfaitement dans la stratégie de croissance externe d'Exclusive Networks.