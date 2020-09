Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EXCLUSIF-Worldline pourrait devoir faire des concessions à l'UE pour le rachat d'Ingenico - sources Reuters • 07/09/2020 à 17:57









(Actualisé avec réaction de Worldline) BRUXELLES, 7 septembre (Reuters) - Worldline WLN.PA pourrait devoir faire des concessions pour répondre aux inquiétudes des autorités européennes de la concurrence sur son offre de rachat de son rival Ingenico INGC.PA , a-t-on appris lundi de sources proches du dossier. Worldline, qui a lancé une offre à 7,8 milliards d'euros, entend créer un leader européen des paiements électroniques, un secteur en plein essor qui aiguise l'appétit des géants du numérique et connaît déjà un mouvement de consolidation aux Etats-Unis. Le groupe français a jusqu'à mercredi pour répondre aux inquiétudes de la Commission européenne à moins qu'il parvienne à la convaincre, avant cette date, que des concessions ne sont pas nécessaires. L'exécutif européen, qui a jusqu'au 16 septembre pour rendre sa décision à l'issue de cet examen préliminaire du dossier, a refusé de s'exprimer sur le sujet. Worldline a pour sa part déclaré: "Nous sommes dans la poursuite du processus normal de dialogue avec la Commission et le processus est en cours dans les délais prévus." Ingenico n'a pas formulé de commentaire dans l'immédiat. Si Worldline ne parvient pas à répondre à ses inquiétudes et ne propose pas de concessions, la Commission européenne ouvrira une enquête approfondie sur le projet d'acquisition d'Ingenico à l'issue de son examen préliminaire. Avec Ingenico, Worldline espère se développer dans les secteurs du voyage, de la santé et de la distribution tout en renforçant son implantation géographique. (Foo Yun Chee, avec Gwénaëlle Barzic version française Henri-Pierre André et Bertrand Boucey)

Valeurs associées INGENICO GROUP Euronext Paris +4.01% WORLDLINE Euronext Paris +3.82%