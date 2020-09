Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EXCLUSIF-Worldline pourrait devoir faire des concessions à l'UE pour le rachat d'Ingenico - sources Reuters • 07/09/2020 à 17:20









BRUXELLES, 7 septembre (Reuters) - Worldline WLN.PA pourrait devoir faire des concessions pour répondre aux inquiétudes des autorités européennes de la concurrence sur son offre de rachat de son rival Ingenico INGC.PA , a-t-on appris lundi de sources proches du dossier. Worldline, qui a lancé une offre à 7,8 milliards d'euros, entend créer un leader européen des paiements électroniques. Le groupe français a jusqu'à mercredi pour répondre aux inquiétudes de la Commission européenne. (Foo Yun Chee, version française Henri-Pierre André, édité par Gwénaëlle Barzic)

Valeurs associées INGENICO GROUP Euronext Paris +4.01% WORLDLINE Euronext Paris +3.82%