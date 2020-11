Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EXCLUSIF-USA-La FAA va boucler les tests du Boeing 737 MAX dans les prochains jours Reuters • 10/11/2020 à 02:59









(Actualisé avec précisions) WASHINGTON/SEATTLE, 10 novembre (Reuters) - L'administration fédérale américaine de l'aviation (FAA) se trouve dans l'ultime phase d'examen des changements apportés par Boeing BA.N au 737 MAX et devrait avoir bouclé le processus "dans les prochains jours", a déclaré lundi à Reuters le patron de la FAA, Steve Dickson. Trois sources proches du dossier ont fait savoir que la FAA devrait délivrer une nouvelle autorisation d'exploitation dès le 18 novembre pour l'appareil cloué au sol dans le monde depuis mars 2019 suite à deux catastrophes meurtrières. Aucun commentaire n'a été effectué par Boeing. Plusieurs régulateurs à travers le monde devraient aussi se prononcer sous peu sur une possible remise en service du 737 MAX, ont dit les sources. La levée de l'interdiction de vol de cet appareil phare constitue une étape vitale pour Boeing dans l'espoir de surmonter la pire crise de son histoire. Steve Dickson a dit dans un communiqué à Reuters s'attendre à ce que "le processus soit terminé dans les prochains jours, une fois que l'agence sera satisfaite" que Boeing a répondu aux problèmes de sécurité révélés par les catastrophes aériennes en Ethiopie et en Indonésie. "La FAA continue à s'impliquer auprès des autorités de l'aviation à travers le monde alors qu'elles se préparent à valider notre décision de certification", a-t-il ajouté. Une fois le feu vert de la FAA donné, les compagnies aériennes devront mettre à jour les logiciels du 737 MAX et organiser de nouvelles formations pour leurs pilotes, un processus qui devrait prendre au moins 30 jours, avant que l'appareil puisse de nouveau voler. La compagnie Southwest Airlines LUV.N , qui dispose de la plus grande flotte de 737 MAX au monde, a fait savoir par le passé qu'il lui faudrait plusieurs mois pour répondre aux critères de la FAA et ne prévoit pas de remettre l'appareil dans les airs avant le deuxième trimestre 2021. American Airlines a quant à elle prévu d'utiliser à nouveau le 737 MAX avant la fin de l'année. (David Shepardson à Washington et Eric M. Johnson à Seattle; version française Jean Terzian)

Valeurs associées BOEING CO NYSE +11.75% SOUTHWEST AIRLIN NYSE +9.70%