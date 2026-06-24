EXCLUSIF-Une filiale de Tata affirme que les "dégâts considérables" causés par l'incendie du centre de données de Delhi entravent la reprise des activités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les dégâts causés par l'incendie d'un centre de données s'ajoutent à la série de problèmes rencontrés par Tata

* Un client affirme avoir perdu deux décennies de données

* Le 5 juin, une filiale de Tata a indiqué que des protocoles de continuité des activités étaient en place

* Selon une source, certains problèmes rencontrés sur Google Cloud seraient liés à cet incident

par Aditya Kalra et Munsif Vengattil

Un incendie survenu dans un centre de données de New Delhi, détenu par la société singapourienne ST Telemedia et l'entreprise indienne Tata Communications

TATA.NS , a causé des "dégâts considérables" à certaines parties de l'installation, rendant la récupération des données difficile, comme le montre une lettre de Tata consultée par Reuters.

L'entreprise, qui fait partie du conglomérat Tata (dont les activités vont du sel à l'aviation), a indiqué aux bourses indiennes le 5 juin qu'elle avait activé ses protocoles de continuité des activités afin de minimiser les perturbations après un incendie survenu tôt le matin dans les locaux de STT Global Data Centres India.

Un client du centre de données, l’opérateur indien Matrix Cellular, qui fournit des cartes SIM internationales, a déclaré à Reuters qu’il peinait à récupérer deux décennies de données perdues dans l’incendie.

Certaines des perturbations intermittentes du réseau de Google Cloud en Inde sont également liées à cet incident, a déclaré une source directement informée du dossier.

Les images diffusées par les chaînes d’information le jour de l’incendie montraient des baies de serveurs et des infrastructures électriques qui semblaient avoir été entièrement détruites par les flammes, avec des panneaux de plafond effondrés et des débris jonchant le sol.

L’incendie a été "si violent qu’il a causé des dégâts considérables" à certaines parties du site et entravé les services, a indiqué Novamesh, une filiale de Tata Communications, à un client dans une lettre datée du 15 juin, dont le contenu n’avait pas été rendu public auparavant.

"Malgré tous les efforts que nous déployons actuellement pour récupérer les données, la gravité des dégâts … pose des défis considérables à la restauration des données et des systèmes affectés", indiquait la lettre adressée à Matrix Cellular et consultée par Reuters.

Tata Communications et ST Telemedia n’ont pas répondu aux demandes de Reuters.

GOOGLE, LES PROBLÈMES DES CLIENTS

La cause de l’incendie n’est pas encore claire, et les pompiers de Delhi ont indiqué qu’il s’était déclaré dans des unités de batteries au lithium.

"Matrix a potentiellement perdu l’accès à plus de 20 ans de données opérationnelles et commerciales accumulées, stockées dans le centre de données Tata touché", a déclaré à Reuters le directeur général Gaurav Khanna.

"Cela fait 20 jours et ils n’ont toujours pas restauré la sauvegarde. S’il y en a une, elle aurait déjà dû être restaurée."

Le 9 juin, Google a indiqué sur sa page dédiée aux incidents qu’"un incendie dans un centre de données tiers a nécessité une coupure d’alimentation d’urgence des équipements réseau", sans nommer Tata.

Les mises à jour de Google concernaient ce même site STT-Tata, a précisé la source, qui a souhaité rester anonyme en raison du caractère sensible de l’affaire.

Dans sa dernière mise à jour du 23 juin, Google a indiqué qu’il n’existait pas encore de solution de contournement et a averti ses clients qu’ils pourraient rencontrer des problèmes de latence jusqu’à ce que le site soit entièrement remis en service.

Google n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Un autre client, le fournisseur d’accès Internet indien R2 Net, fait face à une perte estimée à 2 millions de dollars ainsi qu’à la perte de clients professionnels suite à cette perturbation, a déclaré son directeur général, Sanjay Singh.

L'incendie a affecté "des données de suivi essentielles stockées sur des serveurs et utilisées par les forces de l'ordre pour surveiller les activités illégales sur Internet", a-t-il déclaré à Reuters.

Un représentant de STT Global Data Centres India a indiqué à R2 Net dans un e-mail daté du 23 juin, consulté par Reuters, que la société menait "des évaluations détaillées et avait commandé une analyse technique indépendante visant à déterminer la cause première" de l’incident, qui devrait être achevée dans cinq à sept semaines.

Reuters n’a pas pu identifier d’autres entreprises touchées.

Le propriétaire du site, Tata Communications, affirme que "300 des entreprises du classement Fortune 500 comptent parmi ses clients et que la société relie les entreprises à 80 % des géants mondiaux du cloud".

"FORCE MAJEURE"

En 2016, ST Telemedia a acquis une participation de 74 % dans l’activité de centres de données de Tata Communications. Leur coentreprise exploite désormais 30 centres de données dans 10 villes indiennes.

Cet incendie vient s’ajouter aux difficultés rencontrées par le groupe Tata. Tata Electronics a récemment été victime d’un "incident de cybersécurité " au cours duquel un site web de rançongiciel a publié sur le dark internetce qu’il présentait comme des documents appartenant à ses clients Apple et Tesla.

Matrix a déclaré avoir perdu, lors de l'incendie, des données clients, des historiques d'utilisation et d'assistance, ainsi que des données de facturation et relatives aux fournisseurs. Matrix a indiqué que son chiffre d'affaires avait fortement chuté en raison des perturbations causées par la panne du centre de données.

"Il s’agit clairement d’un cas de force majeure regrettable… les services prévus dans le cadre des contrats relatifs au centre de données ont été entravés", a déclaré Novamesh, une filiale de Tata , dans sa lettre. "La situation continue d’être évaluée."

Le centre de données disposait d’un "système de protection et d’extinction des incendies à la pointe de la technologie", précise la coentreprise sur son site web.