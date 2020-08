Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EXCLUSIF-Un haut diplomate US va se rendre en Russie pour évoquer la Biélorussie Reuters • 22/08/2020 à 00:30









WASHINGTON, 22 août (Reuters) - Le numéro deux du département d'Etat américain va bientôt se rendre en Russie et en Lituanie pour des discussions sur la Biélorussie, a appris vendredi Reuters de deux sources informées, alors que Washington cherche une solution pacifique à la crise consécutive à l'élection présidentielle contestée. Le déplacement prochain de Stephen Biegun suggère que les Etats-Unis veulent jouer un rôle plus important pour trouver une issue aux tensions qui ont éclaté après que le président biélorusse Alexandre Loukachenko a ordonné une répression brutale des manifestations pacifiques contestant sa réélection lors du scrutin du 9 août. Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès du département d'Etat américain. Un ancien haut représentant américain s'exprimant sous couvert d'anonymat a déclaré que Biegun devrait se rendre dans les prochains jours à Moscou et à Vilnius, la capitale lituanienne où s'est réfugiée la candidate de l'opposition Svetlana Tikhanouskaïa après le scrutin. Les Etats-Unis et l'Union européenne ont condamné les résultats du scrutin, dénonçant des irrégularités. Mike Pompeo, le secrétaire d'Etat américain, a appelé jeudi Alexandre Loukachenko à accepter l'aide internationale dans l'ouverture de discussions avec l'opposition et a implicitement prévenu la Russie de ne pas intervenir. Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 26 ans, a demandé de l'aide à son homologue russe Vladimir Poutine pour rester en poste. La Biélorussie est liée à la Russie par un pacte de défense mutuelle et de relations étroites en matière économique, politique et culturelle. La seconde source a indiqué ne pas connaître la teneur du message que portera Stephen Biegun mais que celui-ci aurait pour but d'éviter une escalade des violences ou une intervention russe. "Je pense que l'administration essaie de dissuader Moscou d'intervenir de lui-même ou d'user de son influence auprès de Loukachenko pour l'encourager à avoir une répression (encore plus) violente", a dit cette source. (Jonathan Landay et Arshad Mohammed; version française Jean Terzian)

