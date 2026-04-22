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EXCLUSIF-Thoma Bravo se rapproche d'un accord sur la cession de la société de logiciels Medallia à ses créanciers, selon certaines sources
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 21:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un contexte dans les huitième et neuvième paragraphes et d'un tableau) par Milana Vinn et Isla Binnie

La société de capital-investissement Thoma Bravo est sur le point de conclure un accord pour céder la société de logiciels Medallia à ses prêteurs, mettant ainsi fin à des mois de négociations de restructuration, selon deux personnes familières avec le dossier. L'opération fera disparaître 5,1 milliards de dollars de fonds propres pour Thoma Bravo et ses co-investisseurs, qui ont acheté la société de logiciels de service à la clientèle pour 6,4 milliards de dollars en 2021 , ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées parce que les discussions sont privées.

Medallia a connu des difficultés ces derniers mois sous le poids d'une dette de 3 milliards de dollars, qu'elle doit à Blackstone BX.N , KKR, Apollo Global APO.N et Antares Capital.

Thoma Bravo, Blackstone et KKR KKR.N se sont refusés à tout commentaire. Apollo et Medallia n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Comme d'autres sociétés de logiciels, Medallia a vu sa valeur baisser ces derniers mois en raison de la crainte que ses services ne soient supplantés par l'intelligence artificielle . Medallia fournit des logiciels qui recueillent et analysent les commentaires des clients et des employés pour les entreprises.

Les sociétés de capital-investissement ont investi massivement dans le secteur des logiciels lorsque les taux d'intérêt étaient bas après le pic de la pandémie de COVID-19. Les investisseurs sont devenus de plus en plus nerveux quant à la durabilité des valorisations élevées attribuées à certains de ces actifs et à la dette contractée pour les acheter.

Blackstone, KKR et Antares Capital détiennent une partie de la dette dans des fonds négociés et non négociés. FS KKR Capital Corp FSK.N a évalué la dette à 79 cents par dollar dans son dernier rapport trimestriel, et Apollo Debt Solutions l'a évaluée à 74 cents.

Brad Marshall, responsable mondial du crédit privé chez Blackstone, a déclaré lors d'une conférence téléphonique en février que Medallia avait "sous-performé, non pas à cause de quelque chose lié à l'IA, mais en raison de ce que nous pensons être des problèmes liés à l'exécution".

Thoma Bravo a mis en place une nouvelle équipe de direction au début de l'année 2025. M. Marshall a déclaré qu'ils travaillaient sur un plan de redressement. "Nous nous attendons également à ce qu'il y ait des discussions sur la structure du capital", a ajouté M. Marshall.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
129,160 USD NYSE +1,46%
BLACKSTONE
129,770 USD NYSE +0,96%
FS KKR CAPITAL
11,0200 USD NYSE -0,27%
KKR & CO
105,920 USD NYSE +1,40%
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