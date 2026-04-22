EXCLUSIF-Thoma Bravo se rapproche d'un accord sur la cession de la société de logiciels Medallia à ses créanciers, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le paragraphe 7 pour dire Antares Capital, et non Ares Capital) par Milana Vinn et Isla Binnie

La société de capital-investissement Thoma Bravo est sur le point de conclure un accord pour céder la société de logiciels Medallia à ses prêteurs, mettant ainsi fin à des mois de négociations de restructuration, selon deux personnes familières avec le dossier. L'opération fera disparaître 5,1 milliards de dollars de fonds propres pour Thoma Bravo et ses co-investisseurs, qui ont acheté la société de logiciels de service à la clientèle pour 6,4 milliards de dollars en 2021 , ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées parce que les discussions sont privées.

Medallia a connu des difficultés ces derniers mois sous le poids d'une dette de 3 milliards de dollars, qu'elle doit à Blackstone BX.N , KKR, Apollo Global APO.N et Antares Capital.

Thoma Bravo, Blackstone et KKR KKR.N se sont refusés à tout commentaire. Apollo et Medallia n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Comme d'autres sociétés de logiciels, la valorisation de Medallia a été touchée ces derniers mois par la crainte que ses services ne soient supplantés par l'intelligence artificielle. Medallia fournit des logiciels qui recueillent et analysent les commentaires des clients et des employés pour les entreprises.

Les sociétés de capital-investissement ont investi massivement dans le secteur des logiciels lorsque les taux d'intérêt étaient bas , après le pic de la pandémie de COVID-19. Les investisseurs sont de plus en plus inquiets quant à la durabilité des valorisations élevées attribuées à certains de ces actifs et à la dette contractée pour les acheter.

Blackstone, KKR et Antares Capital détiennent une partie de la dette dans des fonds négociés et non négociés. FS KKR Capital Corp FSK.N a évalué la dette à 79 cents par dollar dans son dernier rapport trimestriel, et Apollo Debt Solutions l'a évaluée à 74 cents.