EXCLUSIF-STT : l'incendie du centre de données de Tata à Delhi fait craindre aux clients la perte de décennies de données ; Google touché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les dégâts causés par l'incendie d'un centre de données s'ajoutent à la série de problèmes rencontrés par Tata

* Un client affirme avoir perdu plus de deux décennies de données

* Le 5 juin, une filiale de Tata a déclaré que des plans de continuité des activités étaient en place

* Selon une source, certains problèmes rencontrés par Google Cloud seraient liés à cet incident

(Mises à jour pour ajouter la déclaration du centre de données aux paragraphes 8 et 9) par Aditya Kalra et Munsif Vengattil

Un incendie survenu dans un centre de données de New Delhi utilisé par des entreprises technologiques mondiales fait craindre à certains clients la perte de plusieurs décennies de données et a provoqué des perturbations du réseau pour les services Google Cloud en Inde, selon une lettre de l'entreprise et des sources.

L'incendie qui s'est déclaré dans les locaux de STT Global Data Centres India, détenus par la société singapourienne ST Telemedia et l'entreprise indienne Tata Communications

TATA.NS , a causé des « dégâts considérables » à certaines parties du site, rendant la récupération des données difficile, a indiqué une filiale de Tata Communications dans une lettre adressée à un client et consultée par Reuters.

L’entreprise, qui fait partie du conglomérat Tata (dont les activités vont du sel à l’aviation), a indiqué le 5 juin aux Bourses indiennes qu’elle avait activé ses plans de continuité d’activité afin de limiter les perturbations après un incendie survenu tôt le matin dans ses locaux.

Un client, Matrix Cellular, une entreprise indienne qui commercialise des cartes SIM internationales, a déclaré à Reuters qu’elle peinait à récupérer plus de deux décennies de données perdues lors de l’incident.

Certaines des perturbations intermittentes du réseau de Google Cloud en Inde sont également liées à cet incendie, a déclaré une source directement informée du dossier.

Des images télévisées prises à l’intérieur du site le jour de l’incendie montraient des baies de serveurs et des infrastructures électriques qui semblaient avoir été entièrement détruites par les flammes, avec des panneaux de plafond effondrés et des débris éparpillés sur le sol.

L’incendie a été « si violent qu’il a causé des dégâts considérables » et entravé les services, a déclaré Novamesh, filiale de Tata Communications, dans une lettre datée du 15 juin adressée à Matrix Cellular, dont la teneur n’avait pas été rendue publique auparavant.

« Malgré tous les efforts que nous déployons actuellement pour récupérer les données, la gravité des dégâts … pose des défis considérables pour la restauration des données et des systèmes affectés », indique la lettre.

STT Global Data Centres India a déclaré dans un communiqué qu’elle apportait son soutien aux clients touchés, notamment en les transférant vers des capacités de secours lorsque cela était possible, et qu’une « analyse technique indépendante visant à déterminer la cause première est en cours ».

L’évaluation initiale de l’entreprise a montré que l’impact se limitait à une seule salle de données et à l’infrastructure associée, le reste du site continuant de fonctionner, a-t-elle ajouté.

Tata Communications n’a pas répondu aux questions de Reuters.

GOOGLE, LES PROBLÈMES DES CLIENTS

La cause de l’incendie reste incertaine, bien que les pompiers de Delhi aient indiqué qu’il s’était déclaré dans des unités de batteries au lithium.

« Matrix a potentiellement perdu l’accès à plus de 20 ans de données opérationnelles et commerciales accumulées, stockées dans le centre de données Tata touché », a déclaré à Reuters le directeur général Gaurav Khanna.

« Cela fait 20 jours et ils n’ont toujours pas restauré la sauvegarde. S’il existe une sauvegarde, elle aurait déjà dû être restaurée. »

Google a indiqué le 9 juin sur sa page dédiée aux incidents qu’« un incendie dans un centre de données tiers a nécessité une coupure d’alimentation d’urgence des équipements réseau », sans nommer Tata.

L’incident concernait ce même site STT-Tata, a précisé la source, qui a souhaité garder l’anonymat en raison du caractère sensible de l’affaire.

Dans sa dernière mise à jour du 23 juin, Google a indiqué qu’il n’existait toujours pas de solution de contournement et a averti ses clients de possibles problèmes de latence jusqu’à ce que le site soit entièrement remis en service.

Google n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Un autre client, le fournisseur d’accès Internet indien R2 Net, fait face à des pertes estimées à 2 millions de dollars et à un risque de perte de clientèle en raison de cette perturbation, a déclaré son directeur général, Sanjay Singh.

L’incendie a affecté « des données de suivi essentielles stockées sur des serveurs et utilisées par les forces de l’ordre pour surveiller les activités illégales sur Internet », a-t-il déclaré à Reuters.

Dans un e-mail daté du 23 juin et consulté par Reuters, STT Global Data Centres India a indiqué à R2 Net qu’une évaluation détaillée et une analyse technique indépendante des causes profondes étaient en cours et devraient prendre entre cinq et sept semaines.

Reuters n’a pas pu identifier d’autres entreprises touchées.

Tata Communications indique que 300 entreprises du classement Fortune 500 figurent parmi ses clients et qu’elle relie les entreprises à 80 % des géants mondiaux du cloud.

« FORCE MAJEURE »

ST Telemedia a acquis en 2016 une participation de 74 % dans l’activité de centres de données de Tata Communications. Leur coentreprise exploite désormais 30 centres de données dans 10 villes indiennes.

Cet incendie vient s’ajouter aux difficultés rencontrées par le groupe Tata. Tata Electronics a récemment révélé un incident de cybersécurité après qu’un site web de rançongiciel a publié sur le dark web ce qu’il présentait comme des documents clients liés à Apple et Tesla.

Matrix a déclaré avoir perdu des données clients, des relevés d’utilisation, l’historique de l’assistance, ainsi que des données de facturation et relatives aux fournisseurs lors de l’incendie, ajoutant que son chiffre d’affaires avait fortement chuté en raison de cette interruption de service.

« Il s’agit clairement d’un cas de force majeure regrettable… les services prévus dans le cadre des contrats relatifs au centre de données ont été perturbés », a déclaré Novamesh dans sa lettre. « La situation continue d’être évaluée. »

Le centre de données disposait d’un « système de protection et d’extinction des incendies à la pointe de la technologie », indique la coentreprise sur son site web.