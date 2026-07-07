EXCLUSIF-Selon une étude, l'interdiction des réseaux sociaux pour les adolescents en Australie ne parvient pas à franchir le premier obstacle en matière de vérification de l'âge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon les chercheurs, les plateformes n’ont exigé aucune preuve d’âge pour aucun des 50 comptes tests déclarant un âge de 16 ans

* L'autorité de régulation estime que les contrôles à plusieurs niveaux restent suffisants si les plateformes les mettent correctement en œuvre

* Les conseillers estiment que l’étude initiale n’a pas pris en compte le contournement des restrictions d’âge par des utilisateurs de moins de 16 ans grâce à de fausses dates de naissance

par Byron Kaye

Les plateformes en ligne australiennes butent dès la première étape de la mise en œuvre des contrôles d’âge pour les utilisateurs, rendant ainsi inefficace l’interdiction des réseaux sociaux pour les adolescents, une première mondiale, selon une étude menée par une équipe ayant conseillé le gouvernement lors de la mise en place de ces restrictions.

Depuis décembre, la nouvelle loi australienne sur les réseaux sociaux impose aux plateformes telles qu’Instagram, Snapchat et YouTube d’interdire aux moins de 16 ans de créer un compte. Les opérateurs doivent prendre des « mesures raisonnables » pour s’y conformer, et le gouvernement a recommandé de recourir à des contrôles multiples pour déterminer l’âge des utilisateurs.

Cette interdiction a toutefois été largement critiquée, des études suggérant que la plupart des moins de 16 ans peuvent toujours accéder à ces plateformes, ce qui a poussé l’Australie à doubler le montant maximal des amendes le mois dernier et à menacer les géants de la tech de poursuites judiciaires en cas de non-respect de la loi.

Une équipe de testeurs de logiciels, qui a testé l’année dernière un logiciel de vérification de l’âge sur plus de 1 000 Australiens, a constaté que les plateformes n’avaient demandé aucune preuve d’âge pour aucun des 50 comptes qu’elle avait ouverts après l’entrée en vigueur de la loi et pour lesquels elle avait déclaré un âge de 16 ans, ont déclaré les chercheurs à Reuters.

Cette découverte, qui n’avait pas été rapportée auparavant, révèle une faille largement négligée: alors que le processus s’est jusqu’à présent concentré sur la précision des logiciels de vérification d’âge basés sur des photos, l’étape initiale de filtrage — qui estime la tranche d’âge d’une personne en fonction de son activité générale en ligne — ne semble pas repérer les jeunes utilisateurs pour les soumettre à des contrôles supplémentaires.

“On devrait vous demander de prouver votre âge, et pas une seule fois on ne nous a demandé de vérifier notre âge ou d’utiliser des mesures de vérification de l’âge”, a déclaré Andrew Hammond, directeur de la société de tests KJR, qui a mené l’essai initial en 2025.

Les 50 comptes tests sont tous actifs et ont été répartis entre neuf des dix plateformes soumises à des restrictions d’âge, notamment META.O (Instagram) de Meta, SNAP.N (Snapchat) de Snap, TikTok et GOOGL.O (YouTube) d’Alphabet, a précisé Hammond.

Certains comptes fictifs ont reçu des publicités pour des produits bancaires destinés aux jeunes, ce qui indique que la plateforme a enregistré la tranche d’âge de la personne, a déclaré Hammond. Un compte qui s’était inscrit sur X, la plateforme d’Elon Musk, en prétendant avoir 16 ans, s’est vu proposer du contenu pornographique, a-t-il ajouté.

Aucune de ces plateformes n’autorisait les utilisateurs à s’inscrire s’ils déclaraient avoir moins de 16 ans. Mais une seule d’entre elles, la plateforme de streaming en direct australienne Kick, a refusé de laisser les utilisateurs créer un compte sans preuve d’âge, a révélé l’étude de suivi.

Snap et TikTok ont refusé de commenter, tandis que Google et X, qui appartient à SpaceX SPCX.O , n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Un porte-parole de Meta a déclaré que l’essai fictif mené par Hammond semblait incompatible avec les recommandations du régulateur, qui préconisent de passer “à une vérification formelle de l’âge lorsque des indicateurs comportementaux suggèrent que l’utilisateur pourrait être mineur, ou lorsqu’un compte est signalé”.

Le porte-parole a ajouté que les faux comptes avaient été déclarés comme ayant dépassé l’âge minimum et qu’il n’était pas clair s’ils avaient “publié du contenu ou interagi de la même manière qu’un véritable utilisateur de moins de 16 ans”.

Un porte-parole de Kick a déclaré qu’il n’était pas envisageable de se fier à une estimation de l’âge, car la plateforme était nouvelle et ne disposait pas de données suffisantes pour deviner l’âge des utilisateurs.

Un porte-parole du commissaire à la sécurité en ligne a déclaré que l’autorité de régulation “restait convaincue que les plateformes soumises à une restriction d’âge disposaient de la technologie et des ressources nécessaires pour empêcher les enfants australiens de moins de 16 ans d’avoir des comptes”.

L’approche recommandée, consistant à mettre en place des contrôles de plus en plus rigoureux , “si elle est correctement mise en œuvre, garantit qu’il n’y a pas de point de défaillance unique”, a ajouté le porte-parole.

CRITIQUES À L’ÉGARD DE L’EXPÉRIENCE DE 2025

Après avoir initialement affirmé que l’interdiction australienne avait permis de supprimer quelque 4,7 millions de comptes présumés appartenir à des mineurs en un mois , la mise en œuvre de cette mesure a été marquée par des signalements quasi constants de non-conformité. En mars, le gouvernement a menacé de poursuites judiciaires à l’encontre de cinq plateformes, et a annoncé le mois dernier qu’il doublait le montant maximal des amendes , accusant les plateformes d’avoir conçu l’interdiction de manière à ce qu’elle échoue.

Mais les plateformes ont affirmé qu’elles suivaient les recommandations de l’autorité de régulation, qui privilégient dans un premier temps une vérification sans entrave. Il leur est interdit de se fier uniquement aux pièces d’identité délivrées par le gouvernement, pour des raisons de protection de la vie privée.

Certains conseillers ayant participé à l’essai initial de Hammond ont déclaré avoir signalé tout au long du processus que celui-ci était compromis par l’absence de tests visant à détecter les contournements dans la vie réelle, notamment le fait que des mineurs de moins de 16 ans saisissent de fausses dates de naissance.

“Nous voulions aborder la question du contournement, mais on nous a sans cesse répété que cela ne faisait pas partie de l’essai proprement dit”, a déclaré Colm Gannon, directeur général pour l’Australie de l’International Centre for Missing & Exploited Children, qui a conseillé le projet.

“Ce que nous constatons aujourd’hui, c’est que le contournement est devenu la solution privilégiée par les jeunes”, a-t-il ajouté.

Amanda Third, chercheuse spécialisée dans les droits numériques des jeunes qui a conseillé l’essai et participe désormais à une étude de deux ans menée par les autorités de régulation sur l’impact de l’interdiction, a déclaré qu’il était prévu depuis le début que les plateformes commencent par cibler les comptes dont les utilisateurs avaient eux-mêmes déclaré être mineurs, avant de passer à des méthodes de détermination de l’âge d’ici le milieu de l’année.

“La prochaine série de données collectées après cette date nous permettra peut-être de constater des statistiques encore plus impressionnantes”, a-t-elle déclaré.