EXCLUSIF-Selon certaines sources, Sky, filiale de Comcast, a trouvé un accord pour racheter la branche audiovisuelle d'ITV

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Paul Sandle et Amy-Jo Crowley

Sky, le groupe britannique de télévision payante détenu par Comcast CMCSA.O , a conclu un accord pour racheter la division de diffusion et de streaming d'ITV, ITV.L , ont déclaré deux personnes proches du dossier. Dans le cadre de cette transaction, ITV acquiert Love Productions, le producteur de l'émission "The Great British Bake Off".

Cette transaction, d’un montant de 1,6 milliard de livres sterling, avait pris une tournure favorable la semaine dernière et était en cours de finalisation par les avocats, ont déclaré mercredi ces sources sous couvert d’anonymat.

La valeur totale de la transaction inclura l’acquisition par ITV Studios de Love Productions, filiale de Sky qui produit également "The Piano" et dont la valeur pourrait être estimée entre 80 et 120 millions de livres sterling sur la base de transactions comparables, ainsi qu’une clause d’earn-out, ont précisé ces sources. Reuters avait rapporté le mois dernier que la transaction inclurait un versement d’environ 200 millions de livres sterling, dépendant des performances de la filiale d’ITV.

Un accord pourrait être annoncé dans les deux prochaines semaines, ont indiqué ces sources, l’une d’entre elles précisant toutefois que le calendrier pourrait encore être repoussé en raison de complications juridiques de dernière minute.

Les porte-parole d’ITV et de Sky ont refusé de commenter. Comcast n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. La conclusion de cet accord mettrait fin à une saga qui a débuté l’année dernière et qui a été rendue publique en novembre lorsque ITV a annoncé qu’elle était en pourparlers pour vendre sa division, baptisée Media & Entertainment, à Sky.

Ce processus a impliqué la tâche complexe de séparer les chaînes d’ITV et la plateforme de streaming ITVX, qui composent cette division, de son activité de production ITV Studios, qui deviendra une société indépendante une fois la transaction finalisée.