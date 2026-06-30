EXCLUSIF-Selon certaines sources, Nutrabolt, fabricant de boissons énergisantes et de compléments alimentaires, aurait sélectionné des banques en vue de son introduction en bourse aux États-Unis

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* Nutrabolt aurait choisi JPMorgan, Goldman Sachs et Bank of America pour son introduction en bourse aux États-Unis, selon certaines sources

* L'introduction en bourse pourrait rapporter jusqu'à 1 milliard de dollars, selon certaines sources

* Keurig Dr Pepper a acquis une participation de 30 % en 2022, ce qui implique une valorisation des capitaux propres de 2,88 milliards de dollars

par Abigail Summerville et Echo Wang

Nutrabolt, une entreprise spécialisée dans les boissons énergisantes et les compléments alimentaires, a sélectionné des banques d'investissement pour mener une introduction en bourse qui pourrait rapporter jusqu'à 1 milliard de dollars, selon quatre personnes proches du dossier.

Basée à Austin, au Texas, la société à l'origine de la boisson énergétique C4 et de la marque de nutrition Bloom travaille avec des banques telles que JPMorgan, Goldman Sachs et Bank of America, ont indiqué ces sources, qui ont souhaité garder l'anonymat pour évoquer une affaire confidentielle.

Un porte-parole de Nutrabolt a déclaré que la société ne commentait pas les rumeurs. JPMorgan, Goldman Sachs et Bank of America n’ont pas souhaité faire de commentaires.

Le projet d’introduction en bourse de la société et le choix des banques n’avaient pas encore été évoqués dans la presse. Le marchéaméricain des introductions en bourse a retrouvé son élan après un ralentissement prolongé, soutenu par des introductions phares, notamment celle de SpaceX sur SPCX.O au début du mois, la plus importante introduction en bourse jamais enregistrée. Les émetteurs des secteurs de la consommation et de la distribution ont également fait leur retour sur le marché. Fondée en 2002, Nutrabolt commercialise des boissons énergisantes, des poudres protéinées, des mélanges pour boissons de récupération et des produits de nutrition sportive sous les marques C4, XTEND et Cellucor.

Nutrabolt a pris une participation de 20 % dans la marque Bloom, destinée aux femmes, en 2024, puis a renforcé sa participation l’année suivante sans dévoiler le montant de sa nouvelle participation. Les produits de Bloom comprennent des boissons énergisantes pétillantes, des bonbons gélifiés à la créatine, des gélules pour la santé hormonale et des poudres nutritionnelles. En 2022, Keurig Dr Pepper KDP.N a pris une participation de 30 % dans Nutrabolt, valorisant ainsi le capital de la société à 2,88 milliards de dollars, dans le cadre d’un accord de vente et de distribution à long terme. Le géant des boissons a réalisé un investissement en numéraire de 863 millions de dollars, soit un multiple d’environ quatre fois le chiffre d’affaires net de 2023. Peu d’entreprises du secteur des compléments alimentaires sont entrées en bourse ces dernières années. Après son introduction en bourse en 2019, le cours de l’action de BellRing Brands

BRBR.N , propriétaire de Premier Protein, a été divisé par deux.Le fabricant de vitamines Thorne a été coté en 2021, puis racheté par la société d’investissement L Catterton en 2023. Thorne étudie actuellement une cession . Par ailleurs, les actions des fabricants de boissons énergisantes Celsius Holdings CELH.O et Monster Beverage

MNST.O ont affiché des performances contrastées. Celsius a vu son titre chuter de 38 % depuis le début de l’année, tandis que celui de Monster a progressé de 25 %.

En septembre, Nutrabolt a déclaré être en passe de dépasser le milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel sur une base consolidée.