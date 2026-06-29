EXCLUSIF-Selon certaines sources, NBCUniversal pourrait se lancer dans le secteur des jeux vidéo après sa scission d'avec Comcast

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* NBCUniversal envisage de miser sur les franchises de jeux vidéo et de divertissement pour assurer sa croissance après la scission, ont indiqué trois sources

* L'activité câble de Comcast pourrait faire l'objet d'investissements technologiques liés aux centres de données et à l'intelligence artificielle, ont indiqué ces sources

* Aucun partenariat n’a été évoqué et tout accord ne serait conclu qu’après la scission, ont précisé ces sources

par Echo Wang, Dawn Chmielewski et Milana Vinn

29 juin - NBCUniversal envisage des opportunités dans le jeu vidéo numérique et les nouvelles franchises de divertissement alors que la société évalue ses options de croissance future après sa scission prévue de Comcast CMCSA.O , selon trois personnes directement informées du dossier.

Par ailleurs, les activités de Comcast dans le domaine du câble et de la connectivité sont mûres pour des investissements technologiques qui pourraient tirer parti de l’essor massif des centres de données et de l’IA, ont déclaré ces sources.

Aucun partenariat n’a encore été discuté, et tout accord potentiel ne verrait le jour qu’un certain temps après la scission , ont précisé ces sources. Ces options s’inscrivent dans le cadre d’un large éventail de possibilités que l’entreprise est en train d’étudier.

Comcast a refusé de commenter toute éventuelle transaction.

Dans un entretien accordé à Reuters, le directeur général de Comcast, Brian Roberts, a déclaré que la société avait décidé que la scission était “la meilleure façon d’aller de l’avant pour saisir les opportunités que nous voyons pour ces deux activités: les laisser fonctionner indépendamment l’une de l’autre, avec des équipes de direction excellentes, dévouées et spécialisées, ainsi que des actifs solides”.

Quant au calendrier, il a ajouté: “Nous venons de décider que, une fois que l’on est en mode “action”, eh bien, on veut aller de l’avant.”

Cette annonce a déclenché des rumeurs concernant d’éventuelles opérations de fusion-acquisition pour les deux entreprises, en particulier à un moment où les ventes de programmes télévisés et de films continuent de baisser, les consommateurs se détournant de la télévision traditionnelle au profit du streaming, des jeux vidéo et des réseaux sociaux. L’action Charter a bondi de 25% à l’annonce de Comcast, sur fond de spéculations quant à une éventuelle fusion entre les deux sociétés.

M. Roberts a démenti toute suggestion selon laquelle la scission prévue serait le prélude à d’autres opérations.

“Absolument pas,” a-t-il déclaré lundi lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs. Il a ajouté qu’il s’agissait de “la bonne décision pour placer chaque entreprise dans la position la plus solide possible afin de créer de la valeur, de monétiser pleinement ses actifs et de poursuivre de manière dynamique ses propres stratégies de croissance organique ou d’autres stratégies de croissance ambitieuses”.

Malgré cette position, des banquiers, des avocats et des analystes ont estimé que les actifs de NBCUniversal pourraient devenir une cible de rachat attractive, soulignant que ses studios de cinéma et de télévision, ses parcs à thème et son service de streaming Peacock constituaient des activités à forte croissance par rapport à ses chaînes câblées en déclin.

Netflix NFLX.O pourrait être l’un des acquéreurs potentiels, selon une source proche du dossier, qui a indiqué que la société de streaming pourrait considérer le studio et le catalogue de contenus de NBCUniversal comme stratégiquement complémentaires, même si toute fusion se heurterait probablement à d’importants obstacles réglementaires et structurels.

Dans le cadre de cette scission, Comcast conservera une participation de 19,9% dans NBCUniversal, qu’elle prévoit de céder progressivement afin d’éviter des impositions.

Mais pour préserver la structure d’exonération fiscale, NBCUniversal devrait fonctionner de manière indépendante pendant au moins un an après la scission, période durant laquelle elle ne pourrait ni envisager de vente ni de fusion. Parallèlement, le géant du divertissement pourrait envisager une opération de fusion-acquisition plus tôt, à condition que les parties n’aient pas déjà discuté d’un accord potentiel.

Comcast n’a pas souhaité commenter cette analyse des implications fiscales.

Michael Cavanagh, qui dirigera NBCUniversal après la scission, a ajouté: “Nous avons désormais la liberté d’explorer des secteurs d’activité connexes dans lesquels nous avons notre place.”

Roberts s’intéresse depuis longtemps au secteur du jeu vidéo. Son fils, Tucker Roberts, dirige la division jeux vidéo de Comcast et a conseillé son père sur l’expansion vers le marché coréen de l’e-sport.

Comcast avait auparavant envisagé d’acquérir Activision et Electronic Arts EA.O , ainsi que de prendre une participation dans Epic Games, le créateur de Fortnite, selon une source directement au courant des discussions. La société a également conclu un partenariat avec Nintendo pour des attractions de parcs à thème et deux films d’animation, “The Super Mario Bros. Movie” et “The Super Mario Galaxy Movie”, qui ont chacun rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office mondial.

Parmi les grandes entreprises du secteur du jeu vidéo, Take-Two TTWO.O dispose sans doute du portefeuille de propriété intellectuelle le plus précieux, notamment avec Grand Theft Auto, dont le sixième volet a déjà enregistré plus de 3 milliards de dollars de précommandes avant sa sortie prévue le 19 novembre. La division Xbox de Microsoft — dont les titres les plus populaires incluent Halo, Fallout et The Elder Scrolls — pourrait bien être scindée pour former une société distincte.

Electronic Arts, un éditeur de jeux vidéo de premier plan, est en passe d’être privatisé dans le cadre d’une opération de 55 milliards de dollars contrôlée par le Fonds public d’investissement saoudien, la société de capital-investissement Silver Lake et Affinity Partners, dirigée par Jared Kushner. Les investisseurs attendent l’approbation de la Commission européenne.

Dans l’ensemble, cette scission prévue a été accueillie favorablement à Wall Street, l’action Comcast ayant bondi de près de 20%. Cette scission devrait offrir à Comcast une plus grande flexibilité stratégique pour ses deux activités, marquant ainsi la fin d’un empire mêlant infrastructure et contenu qui n’avait pas de sens aux yeux de nombreux investisseurs.

“Nous n’envisageons pas d’accord entre Netflix et NBCU. Et non, nous n’envisageons pas non plus d’accord entre Comcast et Charter,” a écrit Craig Moffett, analyste de longue date spécialisé dans les médias au sein du cabinet d’études MoffettNathanson, dans une note publiée à la suite de l’annonce.

Il a ajouté: “Leur regroupement sous un même toit n’a amélioré la situation d’aucune des deux entités, et la société issue de la fusion a été pénalisée pendant 15 ans par une décote de conglomérat, reflétant l’allocation de capital sous-optimale qu’exigent les conglomérats.”