EXCLUSIF-Sanofi va annoncer 1.680 suppressions de postes en Europe-sces

PARIS, 26 juin (Reuters) - Le groupe pharmaceutique français Sanofi SASY.PA s'apprête à supprimer jusqu'à 1.680 postes en Europe, a-t-on appris vendredi de deux sources proches du dossier. Ces suppressions de postes s'étaleront sur trois ans, a précisé une autre source. Quatre sources proches du dossier avaient déclaré à Reuters jeudi que cette question serait évoquée avec les représentants des salariés dans les jours à venir, sans donner plus de précisions. Ces discussions interviennent près de six mois après l'annonce par le directeur général Paul Hudson d'un plan de baisse de coûts de deux milliards d'euros . (Matthias Blamont, édité par Marine Pennetier et Nicolas Delame)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.24%