EXCLUSIF-Sanofi se prépare à supprimer des centaines d'emplois-sources

(Actualisé avec précisions) par Matthias Blamont PARIS, 25 juin (Reuters) - Sanofi SASY.PA se prépare à annoncer des centaines de suppressions de postes et évoquera cette question avec les représentants des salariés dans les jours à venir, a-t-on appris jeudi de quatre sources proches du dossier. La direction tiendra des réunions avec les représentants du personnel vendredi et lundi pour définir les modalités de son plan de restructuration, ont précisé les sources de Reuters. Sollicité, Sanofi n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat. Cette réorganisation pourrait concerner plusieurs pays d'Europe, voire d'ailleurs, et l'ensemble des divisions du groupe à l'exception de la branche vaccins et de sa filiale américaine Genzyme, spécialisée dans les maladies rares. Deux sources ont déclaré que près d'un millier d'emplois étaient en jeu en France. Ces discussions interviennent près de six mois après l'annonce par le directeur général Paul Hudson d'un plan de baisse de coûts de deux milliards d'euros. "Le COVID-19 a ralenti le processus mais les mesures restent sur la feuille de route du directeur général", a dit l'une des sources. (Matthias Blamont; version française Claude Chendjou et Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.88%